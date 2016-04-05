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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5974597559765977>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:27

  Bobua написав:
Вплив мобілізації на економіку

А втім, додаткова мобілізація потребує економічних ресурсів. Як пояснив Зеленський, призов 500 тисяч людей обійдеться бюджету близько 500 мільярдів гривень, і поки що не зрозуміло звідки взяти кошти. "Один воїн - шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. Тому просто 500 тисяч людей помножте на шість. І зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс три мільйони до того числа, що в нас є. Плюс три мільйони платників податків з січня місяця", - наголосив президент.


Це якийсь неймовірний сюр...
Які ще 500млрд? :shock:
Це по млн на солдата. Хай навіть за рік?

І це ж врахуйте, що реально на передовій (нуль) постійно є тисяч 50, яким справді треба платити 121тис... Піхота за 10км -- могли би і скромніші бути зарплати.

І ще питання -- для чого саме додаткові 500тис? Де вони всі будуть і що робитимуть?
500тис треба для заміни, а не одночасно зі старими...

За підрахунками старшого економіста громадської організації СASE-Україна, яка спеціалізується на дослідженні макроекономічної політики, Володимира Дубровського, лише на зарплату мобілізованим треба близько 170 мільярдів гривень на рік. "Якщо взяти середню зарплату у 30 тисяч на місяць - це виходить на рік 360 тисяч на кожного. Тобто 170 мільярдів гривень на рік. Крім того, цих людей треба озброїти, дати їжу, одяг, оснащення", - зазначає DW Дубровський.


Як 30?
Якщо 21тис в тилу...


Водночас, на думку економіста, мобілізація ще 500 тисяч людей призведе до падіння ВВП приблизно на 10 відсотків, адже буде відсутня принаймні чверть активної робочої сили. До повномасштабної війни у всіх секторах економіки України працювало близько 10 мільйонів людей, приблизно половина з них була зайнята в приватному секторі, що фактично створює більшу частину доданої вартості, каже Дубровський. Нині ж ця цифра зменшилась. "Адже кілька мільйонів людей перебуває в евакуації і принаймні кількасот тисяч вже служать. У великого бізнесу мобілізовано вже близько 13 відсотків всього персоналу", - каже він. 


Не ще, а замість...
Чому ж так туго з когнітивними функціями в тилах? :shock:
Чи то у наш час навіть розумні люди прикидаються дурниками, лиш би “бронь” не відібрали? :shock:

Також збільшення мобілізації і військових витрат сприятимуть інфляції, зауважує у розмові з DW голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. "Ми заміщуємо, умовно кажучи, військовим виробництвом цивільну діяльність, яка давала нам якісь там товари та послуги. Тоді ці товари будемо імпортувати", - пояснює Бураковський.

Ага... А потім ми дивуємось, чому люди кричать про “здорожчання у 2-3-4-... рази”.
От наслухаються щодня таких “голів правління” -- і понеслось в уяві.
А тим часом місячна норма калорій і білків (з запасом) у вигляді смачного твердого сиру -- ледь більше 5тис.грв. 10тис.грв -- це якщо з благородною пліснявою. :)


Загалом, на думку економіста, додаткова мобілізація потребуватиме скорочення певних програм бюджету України або ж "дуже чітких" військово-політичних економічних домовленостей з партнерами, зауважує Бураковський. "В бюджеті на 2024 рік доходи заплановані на рівні трильйона гривень, а витрати - на рівні приблизно 3,4 трильйона гривень. Дірка в два трильйони фактично закривається міжнародною допомогою та внутрішніми запозиченнями", - пояснює він. Тому 500 мільярдів гривень буде складно знайти, наголошує Бураковський.

Дійсно. Важко. Важко буде пояснити союзникам де зависли ті нові 500тис зі своїми, ой ні, союзницькими “500мрлд”! Якщо старі 500тис не демобілізувати у міру просування нових або і просто тих, що надто довго засиділись у глибоких тилах...


Поки що невідомо, коли буде ухвалене рішення щодо додаткової мобілізації. Як сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, дискусії тривають. "Цифри, які називаються, - дійсно потрібні, за задумом наших військових для нашої безпеки. Але йдеться не про ситуацію "сьогодні - на сьогодні", йдеться про те, що за певний період часу, швидше за все, можемо очікувати, що нам треба буде залучати певну кількість наших громадян для захисту нашої країни", - наголосив він в ефірі національного телемарафону.

А якби не “розводили” союзників на 500млрд -- то й ІКД не потрібна була би...

як для "шкіряних торпед" то забагато
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:30

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:46

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:тим і відрізняється дипломат від актора, але населення не цінувало те що мало...
зараз мабудь ще і за безвіз невдячні попередньому, навіть ті хто за кордоном. :(

Завдяки "дипломату" ця війна і стала можлива.

ну да ... при "дипломату" війна зійшла майже на ніт
Чи ти будешь казати, що війна почалась не в 2014 році ?

Але хтось "я увидел в глазах Путина мир" и ... началось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:57

  Xenon написав:
МИД России пригрозил разорвать отношения с США в случае конфискации замороженных активов
Россия готова разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон решит конфисковать российские активы или сделает ставку на военную эскалацию в Украине, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Оце так налякали їжака голою дупою :D
Особливо зрадіють кацапські бізнесмени, що мають справи із США, а також родичі співробітників Держдуми, які мають громадянство США та майно там та/або навчаються в універах і будують плани на майбутнє. Прям бачу з якими патріотичними хлібалами вони відмовляються від громадянства США та вертаються на рф, бо шара скінчилася :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:59

  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:тим і відрізняється дипломат від актора, але населення не цінувало те що мало...
зараз мабудь ще і за безвіз невдячні попередньому, навіть ті хто за кордоном. :(

Завдяки "дипломату" ця війна і стала можлива.

міг би нелох-нетряпка викреслити з Конституції НАТО "дипломата", щоб бачити мир в очах ... і не викреслив
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:00

  fler написав:
  Xenon написав:
МИД России пригрозил разорвать отношения с США в случае конфискации замороженных активов
Россия готова разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон решит конфисковать российские активы или сделает ставку на военную эскалацию в Украине, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Оце так налякали їжака голою дупою :D
Особливо зрадіють кацапські бізнесмени, що мають справи із США, а також родичі співробітників Держдуми, які мають громадянство США та майно там та/або навчаються в універах і будують плани на майбутнє. Прям бачу з якими патріотичними хлібалами вони відмовляються від громадянства США та вертаються на рф, бо шара скінчилася :wink:

там вам нову дозу оптімізіна впєндюрили?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:01

  vitaliiangel написав:Зображення
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Це що ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:02

  Ukrainian написав:
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Це що ?

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:04

  Прохожий написав:
  Hotab написав:3 сушки патріотом бахнули на півдні?

что то типа того
отличная операция
там еще вдоль границы в Румынии самолет ДРЛО летал...неспроста похоже...


ага, по классике (с) значит
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  flyman написав:UJ25 Skyline

https://focus.ua/digital/615112-uj-25-s ... bityh-v-rf
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