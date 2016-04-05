Bobua написав:

Вплив мобілізації на економіку



А втім, додаткова мобілізація потребує економічних ресурсів. Як пояснив Зеленський, призов 500 тисяч людей обійдеться бюджету близько 500 мільярдів гривень , і поки що не зрозуміло звідки взяти кошти. "Один воїн - шість людей. Це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. Тому просто 500 тисяч людей помножте на шість. І зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс три мільйони до того числа, що в нас є. Плюс три мільйони платників податків з січня місяця", - наголосив президент.

За підрахунками старшого економіста громадської організації СASE-Україна, яка спеціалізується на дослідженні макроекономічної політики, Володимира Дубровського, лише на зарплату мобілізованим треба близько 170 мільярдів гривень на рік. "Якщо взяти середню зарплату у 30 тисяч на місяць - це виходить на рік 360 тисяч на кожного. Тобто 170 мільярдів гривень на рік. Крім того, цих людей треба озброїти, дати їжу, одяг, оснащення", - зазначає DW Дубровський.

Водночас, на думку економіста, мобілізація ще 500 тисяч людей призведе до падіння ВВП приблизно на 10 відсотків, адже буде відсутня принаймні чверть активної робочої сили . До повномасштабної війни у всіх секторах економіки України працювало близько 10 мільйонів людей, приблизно половина з них була зайнята в приватному секторі, що фактично створює більшу частину доданої вартості, каже Дубровський. Нині ж ця цифра зменшилась. "Адже кілька мільйонів людей перебуває в евакуації і принаймні кількасот тисяч вже служать. У великого бізнесу мобілізовано вже близько 13 відсотків всього персоналу", - каже він.



Також збільшення мобілізації і військових витрат сприятимуть інфляції , зауважує у розмові з DW голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. "Ми заміщуємо, умовно кажучи, військовим виробництвом цивільну діяльність, яка давала нам якісь там товари та послуги. Тоді ці товари будемо імпортувати", - пояснює Бураковський.

Загалом, на думку економіста, додаткова мобілізація потребуватиме скорочення певних програм бюджету України або ж "дуже чітких" військово-політичних економічних домовленостей з партнерами, зауважує Бураковський. "В бюджеті на 2024 рік доходи заплановані на рівні трильйона гривень, а витрати - на рівні приблизно 3,4 трильйона гривень. Дірка в два трильйони фактично закривається міжнародною допомогою та внутрішніми запозиченнями", - пояснює він. Тому 500 мільярдів гривень буде складно знайти, наголошує Бураковський.

Поки що невідомо, коли буде ухвалене рішення щодо додаткової мобілізації. Як сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, дискусії тривають. "Цифри, які називаються, - дійсно потрібні, за задумом наших військових для нашої безпеки. Але йдеться не про ситуацію "сьогодні - на сьогодні", йдеться про те, що за певний період часу, швидше за все, можемо очікувати, що нам треба буде залучати певну кількість наших громадян для захисту нашої країни", - наголосив він в ефірі національного телемарафону.



Це якийсь неймовірний сюр...Які ще 500млрд?Це по млн на солдата. Хай навіть за рік?І це ж врахуйте, що реально на передовій (нуль) постійно є тисяч 50, яким справді треба платити 121тис... Піхота за 10км -- могли би і скромніші бути зарплати.І ще питання -- для чого саме додаткові 500тис? Де вони всі будуть і що робитимуть?500тис треба для заміни, а не одночасно зі старими...Як 30?Якщо 21тис в тилу...Не ще, а замість...Чому ж так туго з когнітивними функціями в тилах?Чи то у наш час навіть розумні люди прикидаються дурниками, лиш би “бронь” не відібрали?Ага... А потім ми дивуємось, чому люди кричать про “здорожчання у 2-3-4-... рази”.От наслухаються щодня таких “голів правління” -- і понеслось в уяві.А тим часом місячна норма калорій і білків (з запасом) у вигляді смачного твердого сиру -- ледь більше 5тис.грв. 10тис.грв -- це якщо з благородною пліснявою.Дійсно. Важко. Важко буде пояснити союзникам де зависли ті нові 500тис зі своїми, ой ні, союзницькими “500мрлд”! Якщо старі 500тис не демобілізувати у міру просування нових або і просто тих, що надто довго засиділись у глибоких тилах...А якби не “розводили” союзників на 500млрд -- то й ІКД не потрібна була би...