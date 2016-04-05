36 місяців --- підстава для звільнення.
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.
Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:07
Бобуа
36 місяців --- підстава для звільнення.
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.
Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
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