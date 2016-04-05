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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5974597559765977
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:07

Бобуа
36 місяців --- підстава для звільнення.
https://varta1.com.ua/news/stali-vidomi ... 74637.html
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.

Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
detroytred
 
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