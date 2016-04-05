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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5974597559765977
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:07

Бобуа
36 місяців --- підстава для звільнення.
https://varta1.com.ua/news/stali-vidomi ... 74637.html
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.

Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:46

  prodigy написав:ЛАД

Павел считает, что Путин надеется на победу Дональда Трампа на выборах, так как с ним можно "поладить".


яка перемога на виборах? суд Колорадо ?

https://www.youtube.com/watch?v=annDqgbcYB4

О суде в Колорадо я вчера писал.
Но требуется, видимо, подтверждение Верховного Суда.

Сбитие СУ-34 не "акция возмездия", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:53

  ЛАД написав:Сбитие СУ-34 не "ответная акция", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.

Якраз планована, кацапи давно там бомблять Кринки регулярно і туди підтянули Петріот і зробили засаду. Так близько від фронту Петріоти не держать.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:59

Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Вони проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. При цьому залишитися за кордоном вважатиметься порушенням закону України.
РФ погрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16 злітатимуть звідти — EurAsian times

Москва вже попередила, що використання літаків НАТО з Європи проти росії перетворить країни, які розміщують ці літаки, на "легітимні цілі".
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:18

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Сбитие СУ-34 не "ответная акция", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.

Якраз планована, кацапи давно там бомблять Кринки регулярно і туди підтянули Петріот і зробили засаду. Так близько від фронту Петріоти не держать.

Дальность стрельбы
минимальная: 3 км
максимальная по баллистической цели: 20 км (MIM-104C/D/E)
максимальная по аэродинамической цели: 80 км, максимум 100 от РЛС с учётом удаления дивизиона и ПУ

Не так уж близко.
ЛАД
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  #<1 ... 5974597559765977
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