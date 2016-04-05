Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:35

Ну і ще ...Так як тут не можна обговорювати дії модерації, то... - розкажу трошки казочку(так як мене вже неодноразово заблоковували через - "занудна поведінка")Тому читаємо уривок з казочки і думаємо!Острів. На ньому велика кількість людей (відповідно, вони "відірвані" від цивілізації)Довкола повно акул!А ще, щоночі на острів з моря виповзає вклика кількість потвор, які намагаються вбити людей на острові!Люди щоразу вступають вбій з тими потворами... Відповідно, несуть втрати...І так продовжується кожну ніч, протягом майже ДВА РОКИ!!!Люди - вкрай виснажені!Тому починають НЕОДНОРАЗОВО просити/кричати про допомогу!(так як бачуть, що частенько над островом пролітають гелікоптери з материка)Люди вже і:- викладають з каміння слово "Допоможіть!", "SOS!"- вже і вдень, і вночі ці слова викладають з сухих гілок і підпалюють, щоб краще видно було, щоб їх врешті решт помітили!І так, щодня і щоночі...І, що ви думаєте?Пролітаючі на гелікоптерах над цим островом, спускаються нижче і кричать тим людям:- "Якісь ви нудні!"🤦🏻- "Кожен день і ніч - одне і теж!"🤦‍♂️- "У вас занудна поведінка!"🤦...і, на ті викладені "вогнем" слова, висипають пісок...🤦🏻🤦‍♂️🤦Десь цинізм просто зааплодував стояче!🤦🏻