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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 59755976597759785979>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:07

Бобуа
36 місяців --- підстава для звільнення.
https://varta1.com.ua/news/stali-vidomi ... 74637.html
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.

Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:46

  prodigy написав:ЛАД

Павел считает, что Путин надеется на победу Дональда Трампа на выборах, так как с ним можно "поладить".


яка перемога на виборах? суд Колорадо ?

https://www.youtube.com/watch?v=annDqgbcYB4

О суде в Колорадо я вчера писал.
Но требуется, видимо, подтверждение Верховного Суда.

Сбитие СУ-34 не "акция возмездия", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:53

  ЛАД написав:Сбитие СУ-34 не "ответная акция", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.

Якраз планована, кацапи давно там бомблять Кринки регулярно і туди підтянули Петріот і зробили засаду. Так близько від фронту Петріоти не держать.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:59

Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Вони проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. При цьому залишитися за кордоном вважатиметься порушенням закону України.
РФ погрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16 злітатимуть звідти — EurAsian times

Москва вже попередила, що використання літаків НАТО з Європи проти росії перетворить країни, які розміщують ці літаки, на "легітимні цілі".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:18

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Сбитие СУ-34 не "ответная акция", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.

Якраз планована, кацапи давно там бомблять Кринки регулярно і туди підтянули Петріот і зробили засаду. Так близько від фронту Петріоти не держать.

Дальность стрельбы
минимальная: 3 км
максимальная по баллистической цели: 20 км (MIM-104C/D/E)
максимальная по аэродинамической цели: 80 км, максимум 100 от РЛС с учётом удаления дивизиона и ПУ

Не так уж близко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:08

Все ж можна зробити просто!!!

  detroytred написав:Бобуа
36 місяців --- підстава для звільнення.
https://varta1.com.ua/news/stali-vidomi ... 74637.html
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.

Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
Які нах 36місяців?!!!
Вони що, повні єпанати?!
36 міс можна зробити лише для тих, хто за 50+ км від лінії фронту!
Всім, хто ближче - 24місяці!
Ну і тим, хто на нулі - 12міс!

Йдемо далі >>>
Соціальний захист:

- Відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації)

- Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити

🤦🏻🤦‍♂️🤦 Тут би Олег Винник заспівав: "Візьми мене в полон..."© :mrgreen:

Йдемо далі >>>
Воєнний стан:

- Обмеження прав ухилянтів.

- Посилення участі національної поліції.

Військовий облік:

- Усі громадяни України 18-60 років. Облік – не мобілізація! Обліковують всіх, в тому числі, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням.

- Військово-обліковий документ – сертифікат захисника (де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо).

Цікаво, які саме будуть "обмеження прав"?
Заборона каруселити? :mrgreen:
Чи заборона в атб купувати товари по червоних цінниках? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:25

  cohan написав:
  Ukrainian написав:Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.


ну еще бы, наконец-то прогресс, может даже не разовый
Кринки а может и Авдеевка вздохнут спокойнее, думаю, Кринки все же
скорее всего, из засады, но может и с воздушным целеуказанием получилось что-то

Российские самолетики булки расслабили, 100% что хотели закинуть бомбы в тыл, подлетев поближе, тут их всей эскадрилье одним залпом и хлопнули. Надеюсь хоть один пилот сдох.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:35

Воїни ЗСУ - хто вони для вас?

Ну і ще ...

Так як тут не можна обговорювати дії модерації, то... - розкажу трошки казочку ;)

(так як мене вже неодноразово заблоковували через - "занудна поведінка")
Тому читаємо уривок з казочки і думаємо!

Острів. На ньому велика кількість людей (відповідно, вони "відірвані" від цивілізації)
Довкола повно акул!
А ще, щоночі на острів з моря виповзає вклика кількість потвор, які намагаються вбити людей на острові!
Люди щоразу вступають вбій з тими потворами... Відповідно, несуть втрати...

І так продовжується кожну ніч, протягом майже ДВА РОКИ!!!
Люди - вкрай виснажені!
Тому починають НЕОДНОРАЗОВО просити/кричати про допомогу!(так як бачуть, що частенько над островом пролітають гелікоптери з материка) ;)
Люди вже і:
- викладають з каміння слово "Допоможіть!", "SOS!"
- вже і вдень, і вночі ці слова викладають з сухих гілок і підпалюють, щоб краще видно було, щоб їх врешті решт помітили!
І так, щодня і щоночі...

І, що ви думаєте?
Пролітаючі на гелікоптерах над цим островом, спускаються нижче і кричать тим людям:
- "Якісь ви нудні!"🤦🏻
- "Кожен день і ніч - одне і теж!"🤦‍♂️
- "У вас занудна поведінка!"🤦
...і, на ті викладені "вогнем" слова, висипають пісок... :mrgreen: 🤦🏻🤦‍♂️🤦

Десь цинізм просто зааплодував стояче!🤦🏻
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:36

  Zebra написав:
  cohan написав:
  Ukrainian написав:Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.


ну еще бы, наконец-то прогресс, может даже не разовый
Кринки а может и Авдеевка вздохнут спокойнее, думаю, Кринки все же
скорее всего, из засады, но может и с воздушным целеуказанием получилось что-то

Российские самолетики булки расслабили, 100% что хотели закинуть бомбы в тыл, подлетев поближе, тут их всей эскадрилье одним залпом и хлопнули. Надеюсь хоть один пилот сдох.


нет
целеуказание с Авакса, было ж уже под Одессой недавно
растут дальности - испытывают новое, идет процесс
как раз ко вводу F16 должны научиться
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:38

  Успіх написав:Десь цинізм просто зааплодував стояче!
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