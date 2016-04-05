Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:07
Бобуа
36 місяців --- підстава для звільнення.
https://varta1.com.ua/news/stali-vidomi ... 74637.html
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.
Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
detroytred
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:46
О суде в Колорадо я вчера писал.
Но требуется, видимо, подтверждение Верховного Суда.
Сбитие СУ-34 не "акция возмездия", т.к. это вообще не акция, а
работа
ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.
ЛАД
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:53
ЛАД написав:
Сбитие СУ-34 не "ответная акция", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.
Якраз планована, кацапи давно там бомблять Кринки регулярно і туди підтянули Петріот і зробили засаду. Так близько від фронту Петріоти не держать.
unicdima
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:59
Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.
Вони проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. При цьому залишитися за кордоном вважатиметься порушенням закону України.
РФ погрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16 злітатимуть звідти — EurAsian times
Москва вже попередила, що використання літаків НАТО з Європи проти росії перетворить країни, які розміщують ці літаки, на "легітимні цілі".
vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:18
unicdima написав: ЛАД написав:
Сбитие СУ-34 не "ответная акция", т.к. это вообще не акция, а работа ПВО. Отличная работа, но не планируемая. Это не в результате, к примеру, обстрела аэродрома.
Якраз планована, кацапи давно там бомблять Кринки регулярно і туди підтянули Петріот і зробили засаду. Так близько від фронту Петріоти не держать.
Дальность стрельбы
минимальная: 3 км максимальная по баллистической цели: 20 км (MIM-104C/D/E) максимальная по аэродинамической цели: 80 км, максимум 100 от РЛС с учётом удаления дивизиона и ПУ
Не так уж близко.
ЛАД
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:08
detroytred написав:
Бобуа
36 місяців --- підстава для звільнення. https://varta1.com.ua/news/stali-vidomi ... 74637.html
Мутно звучить...
По суті за рішенням усіх командирів по команді, які підписують рапорт на звільнення.
Порівняйте з "право на звільнення" там же - для інвалідів, троєдітей і т.д.
Які нах 36місяців?!!!
Вони що, повні єпанати?!
36 міс можна зробити лише для тих, хто за 50+ км від лінії фронту!
Всім, хто ближче - 24місяці!
Ну і тим, хто на нулі - 12міс!
Йдемо далі >>>
Соціальний захист:
- Відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації) - Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити
🤦🏻🤦♂️🤦 Тут би Олег Винник заспівав: "Візьми мене в полон..."©
Йдемо далі >>>
Воєнний стан:
- Обмеження прав ухилянтів. - Посилення участі національної поліції. Військовий облік: - Усі громадяни України 18-60 років. Облік – не мобілізація! Обліковують всіх, в тому числі, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням. - Військово-обліковий документ – сертифікат захисника (де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо).
Цікаво, які саме будуть "обмеження прав"?
Заборона каруселити?
Чи заборона в атб купувати товари по червоних цінниках?
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:25
cohan написав: Ukrainian написав: Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.
ну еще бы, наконец-то прогресс, может даже не разовый
Кринки а может и Авдеевка вздохнут спокойнее, думаю, Кринки все же
скорее всего, из засады, но может и с воздушным целеуказанием получилось что-то
Российские самолетики булки расслабили, 100% что хотели закинуть бомбы в тыл, подлетев поближе, тут их всей эскадрилье одним залпом и хлопнули. Надеюсь хоть один пилот сдох.
Zebra
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:35
Ну і ще ...
Так як тут не можна обговорювати дії модерації, то... - розкажу трошки казочку
(так як мене вже неодноразово заблоковували через - "занудна поведінка")
Тому читаємо уривок з казочки і думаємо!
Острів. На ньому велика кількість людей (відповідно, вони "відірвані" від цивілізації)
Довкола повно акул!
А ще, щоночі на острів з моря виповзає вклика кількість потвор, які намагаються вбити людей на острові!
Люди щоразу вступають вбій з тими потворами... Відповідно, несуть втрати...
І так продовжується кожну ніч, протягом майже ДВА РОКИ!!!
Люди - вкрай виснажені!
Тому починають НЕОДНОРАЗОВО просити/кричати про допомогу!(так як бачуть, що частенько над островом пролітають гелікоптери з материка)
Люди вже і:
- викладають з каміння слово "Допоможіть!", "SOS!"
- вже і вдень, і вночі ці слова викладають з сухих гілок і підпалюють, щоб краще видно було, щоб їх врешті решт помітили!
І так, щодня і щоночі...
І, що ви думаєте?
Пролітаючі на гелікоптерах над цим островом, спускаються нижче і кричать тим людям:
- "Якісь ви нудні!"🤦🏻
- "Кожен день і ніч - одне і теж!"🤦♂️
- "У вас занудна поведінка!"🤦
...і, на ті викладені "вогнем" слова, висипають пісок...
🤦🏻🤦♂️🤦
Десь цинізм просто зааплодував стояче!🤦🏻
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:36
Zebra написав: cohan написав: Ukrainian написав: Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.
ну еще бы, наконец-то прогресс, может даже не разовый
Кринки а может и Авдеевка вздохнут спокойнее, думаю, Кринки все же
скорее всего, из засады, но может и с воздушным целеуказанием получилось что-то
Российские самолетики булки расслабили, 100% что хотели закинуть бомбы в тыл, подлетев поближе, тут их всей эскадрилье одним залпом и хлопнули. Надеюсь хоть один пилот сдох.
нет
целеуказание с Авакса, было ж уже под Одессой недавно
растут дальности - испытывают новое, идет процесс
как раз ко вводу F16 должны научиться
cohan
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