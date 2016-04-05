Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:14

vitaliiangel написав: Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.



Вони проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. При цьому залишитися за кордоном вважатиметься порушенням закону України. РФ погрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16 злітатимуть звідти — EurAsian times

Москва вже попередила, що використання літаків НАТО з Європи проти росії перетворить країни, які розміщують ці літаки, на "легітимні цілі".

Ничего из этого не выйдет.Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания.Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.Теперь Умеров вдруг "не то сказал", а сегодня это "не то" вдруг подогрел Подоляк. Сейчас как раз смотрю его на "Дожде". Дескать это не мобилизация, это рекрутинг, можно выбрать себе военную специальность, пройти отличные тренировки на полигоне и тому подобное бла-бла-бла.Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин.Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем.Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".