Во время взрывов в Керчи 21 декабря сигнал воздушной тревоги не был объявлен. Самолеты ВСУ не были в воздухе и ракеты в сторону Крымского моста не запускались.
Как стало известно, около 15:00 один из дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВКС рф (в/ч 85388, Феодосия), расположенный вблизи г. Керчь, обнаружил на своих радарах несколько воздушных целей, направлявшихся в сторону Крымского моста. Было принято немедленное решение на отработку. По целям было выпущено три ракеты из ЗРК С-400. Две из них разорвались в воздухе. Еще одна упала на поле. Как позже выяснилось, никаких целей, как и угрозы вообще не было. Радар дивизиона дал сбой, в результате чего и произошла ошибочная боевая работа. Каким образом радар комплекса стоимостью 1,2 млрд долларов может ошибиться, остается загадкой.
fler написав:Во время взрывов в Керчи 21 декабря сигнал воздушной тревоги не был объявлен. Самолеты ВСУ не были в воздухе и ракеты в сторону Крымского моста не запускались.
Как стало известно, около 15:00 один из дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВКС рф (в/ч 85388, Феодосия), расположенный вблизи г. Керчь, обнаружил на своих радарах несколько воздушных целей, направлявшихся в сторону Крымского моста. Было принято немедленное решение на отработку. По целям было выпущено три ракеты из ЗРК С-400. Две из них разорвались в воздухе. Еще одна упала на поле. Как позже выяснилось, никаких целей, как и угрозы вообще не было. Радар дивизиона дал сбой, в результате чего и произошла ошибочная боевая работа. Каким образом радар комплекса стоимостью 1,2 млрд долларов может ошибиться, остается загадкой.
fler написав:Во время взрывов в Керчи 21 декабря сигнал воздушной тревоги не был объявлен. Самолеты ВСУ не были в воздухе и ракеты в сторону Крымского моста не запускались. Как стало известно, около 15:00 один из дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВКС рф (в/ч 85388, Феодосия), расположенный вблизи г. Керчь, обнаружил на своих радарах несколько воздушных целей, направлявшихся в сторону Крымского моста. По целям было выпущено три ракеты из ЗРК С-400. Две из них разорвались в воздухе. Еще одна упала на поле. Как позже выяснилось, никаких целей, как и угрозы вообще не было. Радар дивизиона дал сбой, в результате чего и произошла ошибочная боевая работа. Каким образом радар комплекса стоимостью 1,2 млрд долларов может ошибиться, остается загадкой. https://t.me/Crimeanwind/50624
просто интересно. что вообще решает эта информация в разрезе войны? она хоть какое-то значение имеет?
Перефразирую для особо одаренных: Кацапское ПВО стоимостью 1,2 млрд дол. среагировало на имитацию пусков тремя ракетами из ЗРК С-400. Это значит, что: - ПВО засветило свое местонахождение и излишне напряглось; - ̶п̶р̶о̶с̶р̶а̶ просто так потратились дорогие ракеты; - для подготовки атаки крымского моста сделаны выводы; - у кацапов что-то с ̶х̶л̶е̶б̶а̶л̶о̶м̶ лицом.
Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.
Вони проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. При цьому залишитися за кордоном вважатиметься порушенням закону України.
РФ погрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16 злітатимуть звідти — EurAsian times Москва вже попередила, що використання літаків НАТО з Європи проти росії перетворить країни, які розміщують ці літаки, на "легітимні цілі".
Ничего из этого не выйдет. Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания. Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин. Теперь Умеров вдруг "не то сказал", а сегодня это "не то" вдруг подогрел Подоляк. Сейчас как раз смотрю его на "Дожде". Дескать это не мобилизация, это рекрутинг, можно выбрать себе военную специальность, пройти отличные тренировки на полигоне и тому подобное бла-бла-бла. Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин. Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем. Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".