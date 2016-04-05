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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5976597759785979>
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:38

Во время взрывов в Керчи 21 декабря сигнал воздушной тревоги не был объявлен. Самолеты ВСУ не были в воздухе и ракеты в сторону Крымского моста не запускались.

Как стало известно, около 15:00 один из дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВКС рф (в/ч 85388, Феодосия), расположенный вблизи г. Керчь, обнаружил на своих радарах несколько воздушных целей, направлявшихся в сторону Крымского моста. Было принято немедленное решение на отработку.
По целям было выпущено три ракеты из ЗРК С-400. Две из них разорвались в воздухе. Еще одна упала на поле.
Как позже выяснилось, никаких целей, как и угрозы вообще не было. Радар дивизиона дал сбой, в результате чего и произошла ошибочная боевая работа.
Каким образом радар комплекса стоимостью 1,2 млрд долларов может ошибиться, остается загадкой.

https://t.me/Crimeanwind/50624
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:44

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Десь цинізм просто зааплодував стояче!
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...26.02.22р :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:57

  fler написав:Во время взрывов в Керчи 21 декабря сигнал воздушной тревоги не был объявлен. Самолеты ВСУ не были в воздухе и ракеты в сторону Крымского моста не запускались.

Как стало известно, около 15:00 один из дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВКС рф (в/ч 85388, Феодосия), расположенный вблизи г. Керчь, обнаружил на своих радарах несколько воздушных целей, направлявшихся в сторону Крымского моста. Было принято немедленное решение на отработку.
По целям было выпущено три ракеты из ЗРК С-400. Две из них разорвались в воздухе. Еще одна упала на поле.
Как позже выяснилось, никаких целей, как и угрозы вообще не было. Радар дивизиона дал сбой, в результате чего и произошла ошибочная боевая работа.
Каким образом радар комплекса стоимостью 1,2 млрд долларов может ошибиться, остается загадкой.

https://t.me/Crimeanwind/50624

просто интересно.
что вообще решает эта информация в разрезе войны? она хоть какое-то значение имеет?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:02

  vitaliiangel написав:

это орки показательно столько строят/реконструируют или как?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:04

ЛАД ,
Не так уж близко.


КАБы швыряют на дальности до 70км. Значит Патриоты должны подходить в зону поражения арты и Дронов.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 гру, 2023 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:06

  beee написав:это орки показательно столько строят/реконструируют или как?
хз мне они не отчитываются. Я думаю квартиры для силовиков понаехавших откуда-то с урала. Там после азовстали частный сектор - ни одного отремонтированного дома.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:07

  beee написав:
  vitaliiangel написав:

это орки показательно столько строят/реконструируют или как?



Ага , это чтобы из Закарпатья подтянулись и провозгласили новые реалии , к которым стремится вся цивилизация .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:13

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Десь цинізм просто зааплодував стояче!
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Где-где? Вологде-где Занзибаре!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:13

  beee написав:
  fler написав:Во время взрывов в Керчи 21 декабря сигнал воздушной тревоги не был объявлен. Самолеты ВСУ не были в воздухе и ракеты в сторону Крымского моста не запускались.
Как стало известно, около 15:00 один из дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО ВКС рф (в/ч 85388, Феодосия), расположенный вблизи г. Керчь, обнаружил на своих радарах несколько воздушных целей, направлявшихся в сторону Крымского моста.
По целям было выпущено три ракеты из ЗРК С-400. Две из них разорвались в воздухе. Еще одна упала на поле.
Как позже выяснилось, никаких целей, как и угрозы вообще не было. Радар дивизиона дал сбой, в результате чего и произошла ошибочная боевая работа.
Каким образом радар комплекса стоимостью 1,2 млрд долларов может ошибиться, остается загадкой.
https://t.me/Crimeanwind/50624

просто интересно.
что вообще решает эта информация в разрезе войны? она хоть какое-то значение имеет?

Перефразирую для особо одаренных:
Кацапское ПВО стоимостью 1,2 млрд дол. среагировало на имитацию пусков тремя ракетами из ЗРК С-400. Это значит, что:
- ПВО засветило свое местонахождение и излишне напряглось;
- ̶п̶р̶о̶с̶р̶а̶ просто так потратились дорогие ракеты;
- для подготовки атаки крымского моста сделаны выводы;
- у кацапов что-то с ̶х̶л̶е̶б̶а̶л̶о̶м̶ лицом.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:14

  vitaliiangel написав:
Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Вони проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. При цьому залишитися за кордоном вважатиметься порушенням закону України.
РФ погрожує бомбардувати авіабази НАТО, якщо винищувачі F-16 злітатимуть звідти — EurAsian times
Москва вже попередила, що використання літаків НАТО з Європи проти росії перетворить країни, які розміщують ці літаки, на "легітимні цілі".

Ничего из этого не выйдет.
Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания.
Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.
Теперь Умеров вдруг "не то сказал", а сегодня это "не то" вдруг подогрел Подоляк. Сейчас как раз смотрю его на "Дожде". Дескать это не мобилизация, это рекрутинг, можно выбрать себе военную специальность, пройти отличные тренировки на полигоне и тому подобное бла-бла-бла.
Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин.
Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем.
Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".
antey1969
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