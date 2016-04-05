Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:29

_hunter написав: [

ну, я про это же собственно: люди и так планируют оставаться навсегда. Чего они хотят добиться -- "убедить" остатки колеблющихся?

похоже таки да -- вербальные интервенции для оставшихся... ну, я про это же собственно: люди и так планируют оставаться навсегда. Чего они хотят добиться -- "убедить" остатки колеблющихся?похоже таки да -- вербальные интервенции для оставшихся...

Есть ощущение,что наши чиновники слетели с катушек своими резкими заявлениями про уехавших. То лишить гражданства, то конфисковать майно, теперь феерическую дурь про повестку. Уже вижу как стоят очереди за повестками. Добровольно просит обменять пособие дружественной страны на 25 тысяч грн в тылу с неясными временными перспективами демобилизации.Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощренияКороче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос