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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 22:50
antey1969 написав:
ох юмористы... -- люди документы на ВНЖ готовят неспешно -- а их чем пугают? -- невозможностью вернуться?
[/quote]
Уточню, все наши беженцы ВНЖ уже имеют на руках. Скорее озабочены сменой параграфа, и дальше на ПМЖ.[/quote]
Ну и что вы хотели сказать ?
Вы точно с Украины ?
Вы что то хорошее желаете Украине ?
Или вы хотите показать свою обОзаность в предмете , как сЪе .... ть ?
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холява
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:01
antey1969 написав: _hunter написав: vitaliiangel написав:
Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.
Вони проходитимуть таку ж саму ідентифікацію як і чоловіки в Україні, а після успішної перевірки отримають повістку. При цьому залишитися за кордоном вважатиметься порушенням закону України.
ох юмористы... -- люди документы на ВНЖ готовят неспешно -- а их чем пугают? -- невозможностью вернуться?
Уточню, все наши беженцы ВНЖ уже имеют на руках. Скорее озабочены сменой параграфа, и дальше на ПМЖ.
ну, я про это же собственно: люди и так планируют оставаться навсегда. Чего они хотят добиться -- "убедить" остатки колеблющихся?
похоже таки да -- вербальные интервенции для оставшихся...
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:09
_hunter написав:
ну, я про это же собственно: люди и так планируют оставаться навсегда. Чего они хотят добиться -- "убедить" остатки колеблющихся?
похоже таки да -- вербальные интервенции для оставшихся...
Запомните , ,,,, после того как Иуда взял 30 сребреников он некоторое время искал кому их вернуть .
Желающих не нашлось даже среди тех , кто давал .
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:09
холява написав: antey1969 написав:
Уточню, все наши беженцы ВНЖ уже имеют на руках. Скорее озабочены сменой параграфа, и дальше на ПМЖ.
Ну и что вы хотели сказать ?
Вы точно с Украины ?
Вы что то хорошее желаете Украине ?
Или вы хотите показать свою обОзаность в предмете , как сЪе .... ть ?
Извините, пан Холява, где вы увидели от меня инструкции, как с*бать?
Но когда кто-то вещает полный бред на публику с умным видом, я оставляю за собой право возразить.
Скажу честно, даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации. Но по крайней мере можно делать что-то реальное, а не проецировать свои влажные фантазии на социум, по сути раскалывая его.
Да, это отвлечет на месяц-другой, но все больше растягивающаяся пружина имеет свойство бить по лбу с удвоенной силой.
Честно говоря, на меня выступление Президента произвело тягостное впечатление.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:16
antey1969 написав:
даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации.
1 Плюнути на своє політичне майбутнє
2 ЗАПРОПОНУВАТИ частинку своєї влади - тим хто має знання що з нею робити.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:22
antey1969 написав:
Извините, пан Холява, где вы увидели от меня инструкции, как с*бать?
Но когда кто-то вещает полный бред на публику с умным видом, я оставляю за собой право возразить.
Скажу честно, даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации. Но по крайней мере можно делать что-то реальное, а не проецировать свои влажные фантазии на социум, по сути раскалывая его.
Да, это отвлечет на месяц-другой, но все больше растягивающаяся пружина имеет свойство бить по лбу с удвоенной силой.
Честно говоря, на меня выступление Президента произвело тягостное впечатление.
Вы меня , дурного Простите , остатки перенапряжения .... но вот так просто, критиковать Президента имеет право не все .
Может и пружина ударит , может с амортизирует .....
Кто бы что не вещал , это пока единственный не стяжающий и переживающий за страну ПРезидент .
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:27
Banderlog написав:
рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину.
набирають не для заміни а ще.
Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує
Про рожеві окуляри - гарно сказано)))
І ще раз кажу - які накуй 36міс?!!!
Вони - єпанати!
Казали/писали ж, що 12міс. на фронті для підготовленого солдата - це максимум!
Далі вже йде виснаження/вигорання як фізичне, так і моральне!!!
А тут понабирали вчорашніх трактористів, офісменеджерів і т.п. 40-50+ і хочуть нас тримати 36місяців?!!!
Що вони курять/нюхають?!!!
Вони що вкраї уху їли?!!!
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:29
_hunter написав:
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ну, я про это же собственно: люди и так планируют оставаться навсегда. Чего они хотят добиться -- "убедить" остатки колеблющихся?
похоже таки да -- вербальные интервенции для оставшихся...
Есть ощущение,что наши чиновники слетели с катушек своими резкими заявлениями про уехавших. То лишить гражданства, то конфисковать майно, теперь феерическую дурь про повестку. Уже вижу как стоят очереди за повестками. Добровольно просит обменять пособие дружественной страны на 25 тысяч грн в тылу с неясными временными перспективами демобилизации.
Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:30
холява написав: antey1969 написав:
Извините, пан Холява, где вы увидели от меня инструкции, как с*бать?
Но когда кто-то вещает полный бред на публику с умным видом, я оставляю за собой право возразить.
Скажу честно, даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации. Но по крайней мере можно делать что-то реальное, а не проецировать свои влажные фантазии на социум, по сути раскалывая его.
Да, это отвлечет на месяц-другой, но все больше растягивающаяся пружина имеет свойство бить по лбу с удвоенной силой.
Честно говоря, на меня выступление Президента произвело тягостное впечатление.
Вы меня , дурного Простите , остатки перенапряжения .... но вот так просто, критиковать Президента имеет право не все .
Может и пружина ударит , может с амортизирует .....
Кто бы что не вещал , это пока единственный не стяжающий и переживающий за страну ПРезидент .
Какие могут быть обиды, коллега.
Во время операции да под горячую руку сам могу обложить, хотя постепенно отвыкаю - здесь не принято.
Да, согласен, единственный из них.
К тому же, по крайней мере у него есть яйца... Которых к сожалению больше нет у коллективного Запада.
Востаннє редагувалось antey1969
в П'ят 22 гру, 2023 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 23:35
Приїхав сьогодні в Київ у відпустку, вдруге за рік (перша була ще в лютому...)
В ТЦК в порівнянні з попередньою відпусткою - повний треш.
В лютому - один охоронець вже в самій будівлі, поздоровався та направив до вікна чергового, який без зайвих питань поставив відмітку у відпускному.
Сьогодні - у дворі тусується з десяток кабанів у повній амуніції, на фронтовиків ротованих з нуля зовсім не схожі, ще кілька біля кофейні та магазину поруч. Зразу за воротами один вирішив перевірити мої документи - по лексиці та замашках - типовий ППС-ник чи сільський дільничний із 90-х, в Києві я таких не бачив вже років 25.
Черговий - почав розказувати що СофіЇвська Борщагівка це не Київ та повчати як писати рапорт наступного разу.
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