Наконец то озаботились строительством второй линии обороны, но и тут и не могут обойтись без педерастического очковтирательства. Это называется вторая позиция первой линии обороны. Перед сумерками залетает безбашенный экскаваторщик, асс, хуярит как паровоз, через полчаса на него наводит резкость орковский дрон, через 45 минут прилетает по нему пиздюлина, он вспотевший от естественного страха тикает. Так создаётся линия обороны. Страна должна знать персонально фамилии, желающих пить кофе в Крыму и Таганроге, и тех кто не принял элементарных мер по созданию обороноспособности имеющихся позиций. Кто эти мудаки ?
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 22 гру, 2023 23:41, всього редагувалось 2 разів.
candle645 написав:Приїхав сьогодні в Київ у відпустку, вдруге за рік (перша була ще в лютому...) В ТЦК в порівнянні з попередньою відпусткою - повний треш. В лютому - один охоронець вже в самій будівлі, поздоровався та направив до вікна чергового, який без зайвих питань поставив відмітку у відпускному. Сьогодні - у дворі тусується з десяток кабанів у повній амуніції, на фронтовиків ротованих з нуля зовсім не схожі, ще кілька біля кофейні та магазину поруч. Зразу за воротами один вирішив перевірити мої документи - по лексиці та замашках - типовий ППС-ник чи сільський дільничний із 90-х, в Києві я таких не бачив вже років 25. Черговий - почав розказувати що СофіЇвська Борщагівка це не Київ та повчати як писати рапорт наступного разу.
И це даже добре. Щоб мобілізувати ще 500 тисяч, мають бути кожним ТЦК сформовані зондер-команди. 73% хотіли миру і перестать стрелять, вони це отримають.
Banderlog написав:рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину. набирають не для заміни а ще. Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує
Про рожеві окуляри - гарно сказано)))
І ще раз кажу - які накуй 36міс?!!! Вони - єпанати!
Казали/писали ж, що 12міс. на фронті для підготовленого солдата - це максимум! Далі вже йде виснаження/вигорання як фізичне, так і моральне!!! А тут понабирали вчорашніх трактористів, офісменеджерів і т.п. 40-50+ і хочуть нас тримати 36місяців?!!!
Що вони курять/нюхають?!!! Вони що вкраї уху їли?!!!
не ной. То хитрый план офиса простых решений. Чтоб из офис-менеджера сделать эффективного солдатанужно 22 месяца. И вот ты уже подготовленный солдат, можно начинать отсчёт 12 месяцев. А дальше либо ишак либо падишах, адекватных решений сверху не жду. Кажется все поломались (сломались даже неисправные) но вони же любі друзі, а їх не міняють, бо свої.
Не смогли забрать военного преступника из Финляндии. Следущее решение отмобилизировать украинцев в Европе. Бл@дь, гениально
_hunter написав:ну, я про это же собственно: люди и так планируют оставаться навсегда. Чего они хотят добиться -- "убедить" остатки колеблющихся? похоже таки да -- вербальные интервенции для оставшихся...
Запомните , ,,,, после того как Иуда взял 30 сребреников он некоторое время искал кому их вернуть . Желающих не нашлось даже среди тех , кто давал .
Banderlog написав:рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину. набирають не для заміни а ще. Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує
Про рожеві окуляри - гарно сказано)))
І ще раз кажу - які накуй 36міс?!!! Вони - єпанати!
Казали/писали ж, що 12міс. на фронті для підготовленого солдата - це максимум! Далі вже йде виснаження/вигорання як фізичне, так і моральне!!! А тут понабирали вчорашніх трактористів, офісменеджерів і т.п. 40-50+ і хочуть нас тримати 36місяців?!!!
Що вони курять/нюхають?!!! Вони що вкраї уху їли?!!!
Успіх, ти тут з трусів вискакував за свого слугу, так до кого претензії як не до самого себе, та інших подібних 73% долярчиків?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 гру, 2023 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП. В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим.
тут их всей эскадрилье одним залпом и хлопнули. Надеюсь хоть один пилот сдох.
Зьобра 1. Здох більше ніж 1 2. Я розумію, що слово «ескадрилья» звучить гарніше, але в ескадрильї 3-4 ланки по 4 машини на кожну ланку. В ланці 2 пари.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 гру, 2023 23:57, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:[ ну, я про это же собственно: люди и так планируют оставаться навсегда. Чего они хотят добиться -- "убедить" остатки колеблющихся? похоже таки да -- вербальные интервенции для оставшихся...
Есть ощущение,что наши чиновники слетели с катушек своими резкими заявлениями про уехавших. То лишить гражданства, то конфисковать майно, теперь феерическую дурь про повестку. Уже вижу как стоят очереди за повестками. Добровольно просит обменять пособие дружественной страны на 25 тысяч грн в тылу с неясными временными перспективами демобилизации.
Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
полювання на відьом, пошуки внутрішніх ворогів коли не справляються із зовнішнім
Zebra написав:[ И це даже добре. Щоб мобілізувати ще 500 тисяч, мають бути кожним ТЦК сформовані зондер-команди. 73% хотіли миру і перестать стрелять, вони це отримають.
И получится как на той базе, где 40 тцкшников, безлічь бобіків (гелікоптером?), в полной боевой амуниции, с несколькими нарядами полиции, перекрытием выезда шипами взяли штурмом три парилки и массажный кабинет. В итоге проводимых мероприятиях и целого вороха скандалов, увезли двух ухылянтов в плавках. Мне очень интересна цена данного мероприятия, сколько бюджету обошлась эта клоунада с поимкой двух будущих солдат ( уверен,что будущие "солдаты" дальше тцк не поедут).
НО, учитывая слова президента, а именно 500 млрд на мобилизацию, возможно учитывались именно зондеркоманды, которые растут по своей численности от начала мобилизации. Раньше по двое ходили и выдавали повестки, потом по трое и с пистолетом, сейчас менее пяти уже не видел. Ну а если рейды по особо опасным спортзалам, тогда меньше роты не жди и уже в полной амуниции, с автоматическим оружием и, естественно, в касках.
Я тепер йду далі, ніж цей форум! Я тепер вриваюсь у прямі і не прямі ефіри/інтерв'ю журналістів на ютубі! І мої питання, навіть, інколи бачать - задають їх "експертам"! Це прикольніше, ніж тут з десяток обліківок мене прочитають і все... А там я піднімаю питання на велику аудиторію!