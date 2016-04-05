Наконец то озаботились строительством второй линии обороны, но и тут и не могут обойтись без педерастического очковтирательства. Это называется вторая позиция первой линии обороны. Перед сумерками залетает безбашенный экскаваторщик, асс, хуярит как паровоз, через полчаса на него наводит резкость орковский дрон, через 45 минут прилетает по нему пиздюлина, он вспотевший от естественного страха тикает. Так создаётся линия обороны. Страна должна знать персонально фамилии, желающих пить кофе в Крыму и Таганроге, и тех кто не принял элементарных мер по созданию обороноспособности имеющихся позиций. Кто эти мудаки ?
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 22 гру, 2023 23:41, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину. набирають не для заміни а ще. Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує
Про рожеві окуляри - гарно сказано)))
І ще раз кажу - які накуй 36міс?!!! Вони - єпанати!
Казали/писали ж, що 12міс. на фронті для підготовленого солдата - це максимум! Далі вже йде виснаження/вигорання як фізичне, так і моральне!!! А тут понабирали вчорашніх трактористів, офісменеджерів і т.п. 40-50+ і хочуть нас тримати 36місяців?!!!
Що вони курять/нюхають?!!! Вони що вкраї уху їли?!!!
не ной. То хитрый план офиса простых решений. Чтоб из офис-менеджера сделать эффективного солдатанужно 22 месяца. И вот ты уже подготовленный солдат, можно начинать отсчёт 12 месяцев. А дальше либо ишак либо падишах, адекватных решений сверху не жду. Кажется все поломались (сломались даже неисправные) но вони же любі друзі, а їх не міняють, бо свої.
Не смогли забрать военного преступника из Финляндии. Следущее решение отмобилизировать украинцев в Европе. Бл@дь, гениально
Banderlog написав:рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину. набирають не для заміни а ще. Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує
Про рожеві окуляри - гарно сказано)))
І ще раз кажу - які накуй 36міс?!!! Вони - єпанати!
Казали/писали ж, що 12міс. на фронті для підготовленого солдата - це максимум! Далі вже йде виснаження/вигорання як фізичне, так і моральне!!! А тут понабирали вчорашніх трактористів, офісменеджерів і т.п. 40-50+ і хочуть нас тримати 36місяців?!!!
Що вони курять/нюхають?!!! Вони що вкраї уху їли?!!!
Успіх, ти тут з трусів вискакував за свого слугу, так до кого претензії як не до самого себе, та інших подібних 73% долярчиків?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 22 гру, 2023 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП. В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим.
тут их всей эскадрилье одним залпом и хлопнули. Надеюсь хоть один пилот сдох.
Зьобра 1. Здох більше ніж 1 2. Я розумію, що слово «ескадрилья» звучить гарніше, але в ескадрильї 3-4 ланки по 4 машини на кожну ланку. В ланці 2 пари.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 22 гру, 2023 23:57, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:[ И це даже добре. Щоб мобілізувати ще 500 тисяч, мають бути кожним ТЦК сформовані зондер-команди. 73% хотіли миру і перестать стрелять, вони це отримають.
И получится как на той базе, где 40 тцкшников, безлічь бобіків (гелікоптером?), в полной боевой амуниции, с несколькими нарядами полиции, перекрытием выезда шипами взяли штурмом три парилки и массажный кабинет. В итоге проводимых мероприятиях и целого вороха скандалов, увезли двух ухылянтов в плавках. Мне очень интересна цена данного мероприятия, сколько бюджету обошлась эта клоунада с поимкой двух будущих солдат ( уверен,что будущие "солдаты" дальше тцк не поедут).
НО, учитывая слова президента, а именно 500 млрд на мобилизацию, возможно учитывались именно зондеркоманды, которые растут по своей численности от начала мобилизации. Раньше по двое ходили и выдавали повестки, потом по трое и с пистолетом, сейчас менее пяти уже не видел. Ну а если рейды по особо опасным спортзалам, тогда меньше роты не жди и уже в полной амуниции, с автоматическим оружием и, естественно, в касках.
Я тепер йду далі, ніж цей форум! Я тепер вриваюсь у прямі і не прямі ефіри/інтерв'ю журналістів на ютубі! І мої питання, навіть, інколи бачать - задають їх "експертам"! Це прикольніше, ніж тут з десяток обліківок мене прочитають і все... А там я піднімаю питання на велику аудиторію!
freeze написав:Перед сумерками залетает безбашенный экскаваторщик, асс, хуярит как паровоз, через полчаса на него наводит резкость орковский дрон, через 45 минут прилетает по нему пиздюлина, он вспотевший от естественного страха тикает
Нам так на Херсонщині позицію робили(копанір+бліндаж) - і то вже їхали третій раз - нагортати зверху землю... Зупинились десь за 100м(щось там обговорили хвилинку) і під'їхали до позиції, тільки зупинились - і тут пеший прихід "гуп"! Всі побігли у бліндаж. Після третього приходу - рванули всі до легковушки і натисли по газах!(залишили екскаватор там)
Потів виявилось, що перший прихід прийшов точно туди, де екскаватор робив зупинку. А загалом, екскаватор тільки посікло - його потім забрали...
budivelnik написав:Для капіталіста з цих трьох цифр знайти правильний вихід - два пальця по асфальту.... Ловіть алгоритм 500 млрд грн /(5 млн моб ресурсу-0,5 млн необхідно мобілізувати)=10 000 грн/місяць за бронь кожного з тих 4 500 000 яких не можна мобілізовувати. Заплатити має або сам ( той хто не хоче/боїться/дуже потрібний) або той підприємець/підприємство якому ця людина необхідна.
Поки наволоч "яка домовилась" та патякає про свою(і синів) необхідність в тилу, сплату податків та придумує комфортні для себе алгоритми - справжні герої гинуть на фронті. І до війни він платив 25-30т грн податків щомісячно, з перших днів війни пішов захищати в т.ч. таких як ти, продовжуючи платити податки, але вже на рівні 60-70т грн. Сім"я мабуть отримає якусь символічну допомогу від держави, 8-10 його річних доходів в кращому випадку, коли сім"ї люмпенів та бюджеників отримують 100 та більше.
Востаннє редагувалось candle645 в Суб 23 гру, 2023 00:40, всього редагувалось 1 раз.