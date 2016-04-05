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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 гру, 2023 00:39
Український фільм 2023 розповість щемливу історію хлопчика Юрика, який у свої 11 років втратив, батька, сестричку, дідуся, рідний дім і дитинство. Усе це в нього забрали російські окупанти, які 24 лютого 2022 року нахабно вдерлися до України. Головний герой фільму України залишився жити в підвалі з мамою Ірою та хворою бабусею, яка не встає з ліжка.
понимаю здешним мудрецам современное украинское кино вряд ли интересно.
оставлю для истории
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Додано: Суб 23 гру, 2023 00:50
candle645 написав:
Поки наволоч "яка домовилась" та патякає про свою(і синів) необхідність в тилу, сплату податків та придумує комфортні для себе алгоритми - справжні герої гинуть на фронті
І, якось, цей калькулятор написав 1 нормальний допис, що мовляв мало толку від 50+річних на фронті... - але, навіть, сам, розуміючи це - НЕ віддає своїх 30тирічних синів на фронт!
Цю ж думку і, наче, Флер підтримує/розуміє... - але свого чоловіка(як і сина) теж НЕ посилає на фронт, а наче чекає повістку
А чого чекати?!
Ви ж всі бачите ситуацію!
Що ваших чоловіків і синів потрібно ще на вчора, а ви ще на завтра НЕ готові йти/НЕ хочете йти... чекаєте...
Ну чекайте... поки не постукають у двері буряти...
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:07
hume написав:
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Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги
за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью
. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")...
Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:11
budivelnik написав: antey1969 написав:
даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации.
1 Плюнути на своє політичне майбутнє
2 ЗАПРОПОНУВАТИ частинку своєї влади - тим хто має знання що з нею робити.
1. Первое сделать можно, зная ответ на второе.
2. "хто має знання що з нею робити" (кроме того, чтобы дальше грабить страну)? "Имя, сестра, имя!"
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:11
antey1969 написав:
Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах
Даже если какая-т страна о чем то таком переговорит - на ней свет клином не сошелся - значит будут интегрироваться не в европейских.
Вообще, эта фраза звучит как "надо что-то делать чтоб гражданам было плохо". О том чтоб как-то стимулировать плюсами не вопрос даже не стоит, даже на уровне поговорить.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:17
ЛАД написав: hume написав:
........
Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги
за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью
. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")...
Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
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Bukka
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