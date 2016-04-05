Український фільм 2023 розповість щемливу історію хлопчика Юрика, який у свої 11 років втратив, батька, сестричку, дідуся, рідний дім і дитинство. Усе це в нього забрали російські окупанти, які 24 лютого 2022 року нахабно вдерлися до України. Головний герой фільму України залишився жити в підвалі з мамою Ірою та хворою бабусею, яка не встає з ліжка.
понимаю здешним мудрецам современное украинское кино вряд ли интересно. оставлю для истории
hume написав:........ Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")... Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
antey1969 написав:Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах
Даже если какая-т страна о чем то таком переговорит - на ней свет клином не сошелся - значит будут интегрироваться не в европейских. Вообще, эта фраза звучит как "надо что-то делать чтоб гражданам было плохо". О том чтоб как-то стимулировать плюсами не вопрос даже не стоит, даже на уровне поговорить.
hume написав:........ Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")... Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
hume написав:........ Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")... Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.