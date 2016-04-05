Додано: Суб 23 гру, 2023 01:53

Hotab написав: ЛАД ,

Значит должны. На то и война.





Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП.

В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим.

............. Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП.В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим..............

Сами понимаете, не знаю, где он стоял - в засаде или на какой то более-менее стабильной позиции, поэтому обсуждать сложно. Но сомневаюсь, что кому-то было заранее известно о пролёте 3 СУ-34 и его времени.Прибить Пэтриот не так просто. С одной стороны, достаточно мощное оружие, с другой стороны, что значит "прибить Пэтриот"? Уничтожить одну из нескольких пусковых? РЛС? пу? За первое отдавать 10 самолётов явно не выгодно. За РЛС или ПУ возможно и выгодно, не берусь судить.И, в конце концов, Пэтриот разрабатывался в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск.Так что он и должен стоять где-то не слишком далеко от фронта.Но обсуждать не возьмусь, надо подробнее знать ТТХ комплекса и тактику его применения. К сожалению, не знаком.