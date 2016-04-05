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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5979598059815982>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:39

Український фільм 2023 розповість щемливу історію хлопчика Юрика, який у свої 11 років втратив, батька, сестричку, дідуся, рідний дім і дитинство. Усе це в нього забрали російські окупанти, які 24 лютого 2022 року нахабно вдерлися до України. Головний герой фільму України залишився жити в підвалі з мамою Ірою та хворою бабусею, яка не встає з ліжка.


понимаю здешним мудрецам современное украинское кино вряд ли интересно.
оставлю для истории
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:50

Чужими руками добре жар загортати! ©

  candle645 написав:Поки наволоч "яка домовилась" та патякає про свою(і синів) необхідність в тилу, сплату податків та придумує комфортні для себе алгоритми - справжні герої гинуть на фронті
І, якось, цей калькулятор написав 1 нормальний допис, що мовляв мало толку від 50+річних на фронті... - але, навіть, сам, розуміючи це - НЕ віддає своїх 30тирічних синів на фронт!

Цю ж думку і, наче, Флер підтримує/розуміє... - але свого чоловіка(як і сина) теж НЕ посилає на фронт, а наче чекає повістку ;)

А чого чекати?!
Ви ж всі бачите ситуацію!
Що ваших чоловіків і синів потрібно ще на вчора, а ви ще на завтра НЕ готові йти/НЕ хочете йти... чекаєте...

Ну чекайте... поки не постукають у двері буряти...
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:07

  hume написав:........
Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения

Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.

Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос

Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")...
Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:11

  budivelnik написав:
  antey1969 написав:даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации.
1 Плюнути на своє політичне майбутнє
2 ЗАПРОПОНУВАТИ частинку своєї влади - тим хто має знання що з нею робити.

1. Первое сделать можно, зная ответ на второе.
2. "хто має знання що з нею робити" (кроме того, чтобы дальше грабить страну)? "Имя, сестра, имя!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:11

  antey1969 написав:Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах


Даже если какая-т страна о чем то таком переговорит - на ней свет клином не сошелся - значит будут интегрироваться не в европейских.
Вообще, эта фраза звучит как "надо что-то делать чтоб гражданам было плохо". О том чтоб как-то стимулировать плюсами не вопрос даже не стоит, даже на уровне поговорить.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:17

  ЛАД написав:
  hume написав:........
Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения

Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.

Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос

Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")...
Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.

Фінляндія
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:31

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  hume написав:........
Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения

Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.

Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос

Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")...
Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.

Фінляндія

Фінляндія втратила 40 тисяч квадратних кілометрів території, де вироблялося 11% ВВП країни і де проживали 12% її населення, а 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:53

  Hotab написав:ЛАД ,
Значит должны. На то и война.


Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП.
В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим.
.............

Сами понимаете, не знаю, где он стоял - в засаде или на какой то более-менее стабильной позиции, поэтому обсуждать сложно. Но сомневаюсь, что кому-то было заранее известно о пролёте 3 СУ-34 и его времени.
Прибить Пэтриот не так просто. С одной стороны, достаточно мощное оружие, с другой стороны, что значит "прибить Пэтриот"? Уничтожить одну из нескольких пусковых? РЛС? пу? За первое отдавать 10 самолётов явно не выгодно. За РЛС или ПУ возможно и выгодно, не берусь судить.
И, в конце концов, Пэтриот разрабатывался в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск.Так что он и должен стоять где-то не слишком далеко от фронта.
Но обсуждать не возьмусь, надо подробнее знать ТТХ комплекса и тактику его применения. К сожалению, не знаком.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 02:01

  Xenon написав:офиційний розбір по ситуації в Одесі з ТЦК і швидкою

За результатами перевірки та в рамках службового розслідування було встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах 21.12.2023.

Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди в розділі майна.
Військовий піддався вмовлянням жінки і під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в м. Одеса, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту. 🙆🏻‍♂️

Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступень вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення.
▪️Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.


Что, "під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених"? Это как типа давай раненых завезем а потом на обратном пути заедем кента припугнем? А сколько времени в пути и откуда "зі Сходу України" в Одессу раненых везли? Машина в крови, черти в мыле кому перевязку кому внутривенно и у них в голове есть еще кого-то пугать? И все в бригаде на такое согласились? И кент этот вот прям в этот момент типа случайно дома сидел, короче все совпало. типа сидит прям и ждет когда за ним приедут, и сам охотно на улицу вышел. Такое себе объяснение, много вопросов к правдивости.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 02:10

  vitaliiangel написав:
У Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, — пресслужба СБУ.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/22/7434255/

Сомнительное задержание. В условиях войны, дефицита снарядов, компании которые смогут доставать из под земли оружие и снаряды должны соответственно вознаграждаться. Иначе будет как предприятием в Чернигове - поступил оборон заказ на производство корпусов к ракетам Ольха, привезли станки, обучили персонал, но потом вышло распоряжение, что прибыль иметь нельзя - директор все свернул и послал МО на три буквы.
Zebra
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