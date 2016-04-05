Український фільм 2023 розповість щемливу історію хлопчика Юрика, який у свої 11 років втратив, батька, сестричку, дідуся, рідний дім і дитинство. Усе це в нього забрали російські окупанти, які 24 лютого 2022 року нахабно вдерлися до України. Головний герой фільму України залишився жити в підвалі з мамою Ірою та хворою бабусею, яка не встає з ліжка.
понимаю здешним мудрецам современное украинское кино вряд ли интересно. оставлю для истории
hume написав:........ Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")... Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
antey1969 написав:Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах
Даже если какая-т страна о чем то таком переговорит - на ней свет клином не сошелся - значит будут интегрироваться не в европейских. Вообще, эта фраза звучит как "надо что-то делать чтоб гражданам было плохо". О том чтоб как-то стимулировать плюсами не вопрос даже не стоит, даже на уровне поговорить.
hume написав:........ Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")... Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
hume написав:........ Так может нужно зайти с другой стороны. Предложить гражданство Украины через ЗСУ. Есть много граждан желающих получить паспорт Украины из-за безвиза. До войны негласно приторговывали, так почему бы с такого угла не зайти. Пока вижу, что наша власть пытается запугать наших беженцев вплоть до тотального невозврата в будущем, а внутри страны репрессировать вместо денежного поощрения
Одно дело платить деньги за паспорт с безвизом и совсем другое рисковать ради безвиза жизнью. Очень сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметное количество желающих.
Короче, чтоб они не делали не идут дела.. крокодил не ловится не растёт кокос
Ситуация сейчас, мягко говоря, очень уж нестандартная. Такая даже в мировой истории случается не слишком часто. Война с явно более сильным противником при отсутствии союзников ("партнёры" не "союзники")... Очень сомневаюсь, что какие-то из предшественников справились бы лучше.
Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП. В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим. .............
Сами понимаете, не знаю, где он стоял - в засаде или на какой то более-менее стабильной позиции, поэтому обсуждать сложно. Но сомневаюсь, что кому-то было заранее известно о пролёте 3 СУ-34 и его времени. Прибить Пэтриот не так просто. С одной стороны, достаточно мощное оружие, с другой стороны, что значит "прибить Пэтриот"? Уничтожить одну из нескольких пусковых? РЛС? пу? За первое отдавать 10 самолётов явно не выгодно. За РЛС или ПУ возможно и выгодно, не берусь судить. И, в конце концов, Пэтриот разрабатывался в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск.Так что он и должен стоять где-то не слишком далеко от фронта. Но обсуждать не возьмусь, надо подробнее знать ТТХ комплекса и тактику его применения. К сожалению, не знаком.
Xenon написав:офиційний розбір по ситуації в Одесі з ТЦК і швидкою
За результатами перевірки та в рамках службового розслідування було встановлено, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах 21.12.2023.
Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди в розділі майна. Військовий піддався вмовлянням жінки і під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених та хворих бригади в м. Одеса, в порушення встановлених вимог та порядку, вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту. 🙆🏻♂️
Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступень вини кожного учасника даної події щодо перевищення службових обов'язків, в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. ▪️Спеціальний автомобіль повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.
Что, "під час виконання завдань з доправлення (супроводу) до медичних закладів поранених"? Это как типа давай раненых завезем а потом на обратном пути заедем кента припугнем? А сколько времени в пути и откуда "зі Сходу України" в Одессу раненых везли? Машина в крови, черти в мыле кому перевязку кому внутривенно и у них в голове есть еще кого-то пугать? И все в бригаде на такое согласились? И кент этот вот прям в этот момент типа случайно дома сидел, короче все совпало. типа сидит прям и ждет когда за ним приедут, и сам охотно на улицу вышел. Такое себе объяснение, много вопросов к правдивости.
Сомнительное задержание. В условиях войны, дефицита снарядов, компании которые смогут доставать из под земли оружие и снаряды должны соответственно вознаграждаться. Иначе будет как предприятием в Чернигове - поступил оборон заказ на производство корпусов к ракетам Ольха, привезли станки, обучили персонал, но потом вышло распоряжение, что прибыль иметь нельзя - директор все свернул и послал МО на три буквы.