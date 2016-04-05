Сомнительное задержание. В условиях войны, дефицита снарядов, компании которые смогут доставать из под земли оружие и снаряды должны соответственно вознаграждаться. Иначе будет как предприятием в Чернигове - поступил оборон заказ на производство корпусов к ракетам Ольха, привезли станки, обучили персонал, но потом вышло распоряжение, что прибыль иметь нельзя - директор все свернул и послал МО на три буквы.
Интересно у нас на форуме! С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности. С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".