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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5979598059815982
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 02:51

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
У Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, — пресслужба СБУ.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/22/7434255/

Сомнительное задержание. В условиях войны, дефицита снарядов, компании которые смогут доставать из под земли оружие и снаряды должны соответственно вознаграждаться. Иначе будет как предприятием в Чернигове - поступил оборон заказ на производство корпусов к ракетам Ольха, привезли станки, обучили персонал, но потом вышло распоряжение, что прибыль иметь нельзя - директор все свернул и послал МО на три буквы.

Интересно у нас на форуме!
С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности.
С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
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