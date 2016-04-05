Сомнительное задержание. В условиях войны, дефицита снарядов, компании которые смогут доставать из под земли оружие и снаряды должны соответственно вознаграждаться. Иначе будет как предприятием в Чернигове - поступил оборон заказ на производство корпусов к ракетам Ольха, привезли станки, обучили персонал, но потом вышло распоряжение, что прибыль иметь нельзя - директор все свернул и послал МО на три буквы.
Интересно у нас на форуме! С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности. С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
Bobua написав:І ще питання -- для чого саме додаткові 500тис? Де вони всі будуть і що робитимуть? 500тис треба для заміни, а не одночасно зі старими...
Не ще, а замість... Чому ж так туго з когнітивними функціями в тилах?
рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину. набирають не для заміни а ще. Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує :
На нулі хай 100тис вояків (і це вже з артою включно). В тилах ті “десять, які одного “обслуговують”. Це млн. Навіщо ще пів млн? Аби було 15 на 1? На нулі вільних місць у бліндажах нема. Все копалось руками і в муках. Спати на поверхі -- дурних нема...
36міс -- то якась єресь. І як впливає де вони будуть?
ЛАД написав:Интересно у нас на форуме! С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности. С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
Там розкрадание не 1.5 млрд, а около 150 млн. И не факт что розкрадание. Если посредники, торговцы оружием смогут за 10% премии добывать снаряды - это шара. Накрыли якобы схему, а по факту будет перекрыт канал поставки, возможно даже полулегальный. Из каких нибудь третьих стран.
Президент Джо Байден в пятницу подписал закон об оборонной политике США, который разрешает потратить рекордные 886 млрд долларов в год на военные цели и такие меры, как помощь Украине и противодействие Китаю.
Закон о полномочиях национальной обороны (NDAA) регулирует все — от повышения заработной платы военнослужащим и закупок кораблей и самолетов до политики поддержки иностранных партнеров, например, таких как Тайвань, комментирует Reuters.
Закон увеличил общий оборонный бюджет США примерно на 3%. В числе прочего он продлевает действие одного из механизмов помощи Киеву — «Инициативы содействия безопасности Украины» — до конца 2026 года, разрешая выделять 300 млн долларов на эту программу в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, и в следующем году.
Эта цифра невелика по сравнению с 61 млрд долларов, которые Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, напоминает Reuters. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное ужесточение миграционного законодательства