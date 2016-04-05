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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5979598059815982
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 02:51

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
У Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, — пресслужба СБУ.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/22/7434255/

Сомнительное задержание. В условиях войны, дефицита снарядов, компании которые смогут доставать из под земли оружие и снаряды должны соответственно вознаграждаться. Иначе будет как предприятием в Чернигове - поступил оборон заказ на производство корпусов к ракетам Ольха, привезли станки, обучили персонал, но потом вышло распоряжение, что прибыль иметь нельзя - директор все свернул и послал МО на три буквы.

Интересно у нас на форуме!
С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности.
С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 03:24

  Banderlog написав:
  Bobua написав:І ще питання -- для чого саме додаткові 500тис? Де вони всі будуть і що робитимуть?
500тис треба для заміни, а не одночасно зі старими...


Не ще, а замість...
Чому ж так туго з когнітивними функціями в тилах? :shock:

:lol: рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину. :wink:
набирають не для заміни а ще.
Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує :


На нулі хай 100тис вояків (і це вже з артою включно).
В тилах ті “десять, які одного “обслуговують”. Це млн.
Навіщо ще пів млн? Аби було 15 на 1? :)
На нулі вільних місць у бліндажах нема. Все копалось руками і в муках. Спати на поверхі -- дурних нема...

36міс -- то якась єресь. :x
І як впливає де вони будуть?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 03:36

  ЛАД написав:Интересно у нас на форуме!
С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности.
С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".

Там розкрадание не 1.5 млрд, а около 150 млн. И не факт что розкрадание. Если посредники, торговцы оружием смогут за 10% премии добывать снаряды - это шара. Накрыли якобы схему, а по факту будет перекрыт канал поставки, возможно даже полулегальный. Из каких нибудь третьих стран.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 04:03

Президент Джо Байден в пятницу подписал закон об оборонной политике США, который разрешает потратить рекордные 886 млрд долларов в год на военные цели и такие меры, как помощь Украине и противодействие Китаю.

Закон о полномочиях национальной обороны (NDAA) регулирует все — от повышения заработной платы военнослужащим и закупок кораблей и самолетов до политики поддержки иностранных партнеров, например, таких как Тайвань, комментирует Reuters.

Закон увеличил общий оборонный бюджет США примерно на 3%. В числе прочего он продлевает действие одного из механизмов помощи Киеву — «Инициативы содействия безопасности Украины» — до конца 2026 года, разрешая выделять 300 млн долларов на эту программу в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, и в следующем году.

Эта цифра невелика по сравнению с 61 млрд долларов, которые Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, напоминает Reuters. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное ужесточение миграционного законодательства

https://www.bbc.com/russian/live/news-67458583
Будем надеяться, что вопрос с этими 61 млрд после НГ быстро решится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 05:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну добре. Рядовий склад можно і по саунам натягать. А офіцерів де взяти? Чи вони не люди і не служать під два роки? Їм демобілізація світить ще меньше...
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 05:40

  antey1969 написав:
  холява написав:
  antey1969 написав:
Уточню, все наши беженцы ВНЖ уже имеют на руках. Скорее озабочены сменой параграфа, и дальше на ПМЖ.


Ну и что вы хотели сказать ?
Вы точно с Украины ?
Вы что то хорошее желаете Украине ?

Или вы хотите показать свою обОзаность в предмете , как сЪе .... ть ?

Извините, пан Холява, где вы увидели от меня инструкции, как с*бать?
Но когда кто-то вещает полный бред на публику с умным видом, я оставляю за собой право возразить.
Скажу честно, даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации. Но по крайней мере можно делать что-то реальное, а не проецировать свои влажные фантазии на социум, по сути раскалывая его.
Да, это отвлечет на месяц-другой, но все больше растягивающаяся пружина имеет свойство бить по лбу с удвоенной силой.
Честно говоря, на меня выступление Президента произвело тягостное впечатление.

если холява действительно психиатр, то он и нарколог одновременно, и может лечить не только расстройства, но и зависимости, поэтому диагноз Наполеону95 он тоже легко может поставить.
А заодно некоторым агрессивным крикунам с номером, которые строчат свой бред из 146% залитого водой окопа.
барабашов
 
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