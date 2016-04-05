Сомнительное задержание. В условиях войны, дефицита снарядов, компании которые смогут доставать из под земли оружие и снаряды должны соответственно вознаграждаться. Иначе будет как предприятием в Чернигове - поступил оборон заказ на производство корпусов к ракетам Ольха, привезли станки, обучили персонал, но потом вышло распоряжение, что прибыль иметь нельзя - директор все свернул и послал МО на три буквы.
Интересно у нас на форуме! С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности. С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
Bobua написав:І ще питання -- для чого саме додаткові 500тис? Де вони всі будуть і що робитимуть? 500тис треба для заміни, а не одночасно зі старими...
Не ще, а замість... Чому ж так туго з когнітивними функціями в тилах?
рожеві окуляри розбиваються тіки склом всередину. набирають не для заміни а ще. Як це 36 місяців? А так, шо тоді вже тих при владі не буде хто проголосує :
На нулі хай 100тис вояків (і це вже з артою включно). В тилах ті “десять, які одного “обслуговують”. Це млн. Навіщо ще пів млн? Аби було 15 на 1? На нулі вільних місць у бліндажах нема. Все копалось руками і в муках. Спати на поверхі -- дурних нема...
36міс -- то якась єресь. І як впливає де вони будуть?
ЛАД написав:Интересно у нас на форуме! С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности. С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
Там розкрадание не 1.5 млрд, а около 150 млн. И не факт что розкрадание. Если посредники, торговцы оружием смогут за 10% премии добывать снаряды - это шара. Накрыли якобы схему, а по факту будет перекрыт канал поставки, возможно даже полулегальный. Из каких нибудь третьих стран.
Президент Джо Байден в пятницу подписал закон об оборонной политике США, который разрешает потратить рекордные 886 млрд долларов в год на военные цели и такие меры, как помощь Украине и противодействие Китаю.
Закон о полномочиях национальной обороны (NDAA) регулирует все — от повышения заработной платы военнослужащим и закупок кораблей и самолетов до политики поддержки иностранных партнеров, например, таких как Тайвань, комментирует Reuters.
Закон увеличил общий оборонный бюджет США примерно на 3%. В числе прочего он продлевает действие одного из механизмов помощи Киеву — «Инициативы содействия безопасности Украины» — до конца 2026 года, разрешая выделять 300 млн долларов на эту программу в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, и в следующем году.
Эта цифра невелика по сравнению с 61 млрд долларов, которые Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, напоминает Reuters. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное ужесточение миграционного законодательства
antey1969 написав: Уточню, все наши беженцы ВНЖ уже имеют на руках. Скорее озабочены сменой параграфа, и дальше на ПМЖ.
Ну и что вы хотели сказать ? Вы точно с Украины ? Вы что то хорошее желаете Украине ?
Или вы хотите показать свою обОзаность в предмете , как сЪе .... ть ?
Извините, пан Холява, где вы увидели от меня инструкции, как с*бать? Но когда кто-то вещает полный бред на публику с умным видом, я оставляю за собой право возразить. Скажу честно, даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации. Но по крайней мере можно делать что-то реальное, а не проецировать свои влажные фантазии на социум, по сути раскалывая его. Да, это отвлечет на месяц-другой, но все больше растягивающаяся пружина имеет свойство бить по лбу с удвоенной силой. Честно говоря, на меня выступление Президента произвело тягостное впечатление.
если холява действительно психиатр, то он и нарколог одновременно, и может лечить не только расстройства, но и зависимости, поэтому диагноз Наполеону95 он тоже легко может поставить. А заодно некоторым агрессивным крикунам с номером, которые строчат свой бред из 146% залитого водой окопа.
Но сомневаюсь, что кому-то было заранее известно о пролёте 3 СУ-34 и его времени.
За 20 днів грудня застосовано 600 КАБ. Можете уявити інтенсивність польотів бомбардувальників. Якщо той район іКринок щодня утюжать КАБами, то не треба мати інсайд про місце і час польоту. Достатньо підвести його непомітно для противника за 10-20 км до ЛБЗ і чекати від ДРЛО (біля Румунії?) інформацію про зліт і маршрут польоту винищувачів.Можливо чекати і не один день, нарощуючи ризики виявлення БПЛА, чи зливом агентурою серед місцевих. Якщо ціль входить в зону дії ППО- по інформації від ДРЛО вмикатись, стріляти, відразу відходити від ЛБЗ . Херсонщина степова. Замаскувати неможливо. Сам себе Петріот захищати не може нескінченно. Буде 20-30 ланцетів, і вони так чи інакше прибʼють РЛС, а за ним і ПУ. Тобто треба ставити додаткові засоби для захисту самого Патріота. Нема таких ресурсів.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 гру, 2023 08:40, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Наконец то озаботились строительством второй линии обороны, но и тут и не могут обойтись без педерастического очковтирательства. Это называется вторая позиция первой линии обороны. Перед сумерками залетает безбашенный экскаваторщик, асс, хуярит как паровоз, через полчаса на него наводит резкость орковский дрон, через 45 минут прилетает по нему пиздюлина, он вспотевший от естественного страха тикает. Так создаётся линия обороны. Страна должна знать персонально фамилии, желающих пить кофе в Крыму и Таганроге, и тех кто не принял элементарных мер по созданию обороноспособности имеющихся позиций. Кто эти мудаки ?
Техніку безпечніше використовувати вночі, хоча це важче і дорожче. Власне, саме для цього потрібен режим припинення вогню - щоб будувати фортифікацію. Але що робити, якщо керманичі і реальність розбіглись по різних кутках?
Ukrainian написав:Фінляндія втратила 40 тисяч квадратних кілометрів території, де вироблялося 11% ВВП країни і де проживали 12% її населення, а 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями. https://www.bbc.com/ukrainian/features-50431418
На Фінляндію напала армія, в двадцятеро більша, ніж на нас, відносно населення. Нам до фінів чи чеченців, як до Києва рачки. Не треба ілюзій, нам з головою вистачить і одного найвеличнішого мрійника.
Bobua написав:На нулі хай 100тис вояків (і це вже з артою включно). В тилах ті “десять, які одного “обслуговують”. Це млн. Навіщо ще пів млн? Аби було 15 на 1? На нулі вільних місць у бліндажах нема. Все копалось руками і в муках. Спати на поверхі -- дурних нема...
36міс -- то якась єресь. І як впливає де вони будуть?
Я ще в крайньому випадку можу допустити 36міс для тих, які в глибоких тилах. Ну але аж ніяк НЕ для тих, хто на фронті більше року!!! Кажу, має бути для арти 24міс - для піхоти/штурмовиків 12міс(і то я максимально кажу, бо краще 12міс для арти і 6міс для піхоти/штурмовиків які на 0)
Якщо так дуже хоче влада 36 - то хіба нехай курс такий робить
lapay написав:Техніку безпечніше використовувати вночі, хоча це важче і дорожче. Власне, саме для цього потрібен режим припинення вогню - щоб будувати фортифікацію. Але що робити, якщо керманичі і реальність розбіглись по різних кутках?
Нікуя не безпечніше вночі. А швидше, навпаки! Дрони з тепловізорами - ще ніхто не відміняв!