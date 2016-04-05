Президент Джо Байден в пятницу подписал закон об оборонной политике США, который разрешает потратить рекордные 886 млрд долларов в год на военные цели и такие меры, как помощь Украине и противодействие Китаю.



Закон о полномочиях национальной обороны (NDAA) регулирует все — от повышения заработной платы военнослужащим и закупок кораблей и самолетов до политики поддержки иностранных партнеров, например, таких как Тайвань, комментирует Reuters.



Закон увеличил общий оборонный бюджет США примерно на 3%. В числе прочего он продлевает действие одного из механизмов помощи Киеву — «Инициативы содействия безопасности Украины» — до конца 2026 года, разрешая выделять 300 млн долларов на эту программу в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, и в следующем году.



Эта цифра невелика по сравнению с 61 млрд долларов, которые Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, напоминает Reuters. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное ужесточение миграционного законодательства