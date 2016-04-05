Atlantic Council: (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... -weakness/) «Чувство триумфа внутри России тем более удивительно, что оно практически не связано с какими-либо событиями на полях сражений на Украине. Действительно, армия почти не продвинулась вперед в течение 2023 года и провела большую часть прошлого года в обороне. Тем не менее, нельзя спутать изменение настроений среди российской элиты с мрачными перспективами конца 2022 года. Эта обновленная вера в окончательную победу России в гораздо большей степени обязана слабости Запада, чем собственной военной мощи Кремля. Путин чует историческую победу на фоне растущих признаков слабости Запада. «Трудно переоценить уровень внешней уверенности, которую в настоящее время демонстрирует российское государственное телевидение», - прокомментировал 20 декабря российский наблюдатель за СМИ Фрэнсис Скарр из BBC Monitoring. Учитывая, что 2023 год предлагает очень мало реальных историй российского военного успеха, почему Кремль вдруг стал настолько оптимистичен в отношении будущих перспектив вторжения? Этот оптимизм во многом обусловлен ослаблением решимости Запада, которое стало все более очевидным во второй половине года. Провал контрнаступления Украины сыграл ключевую роль в этом процессе, приведя к повсеместной усталости от войны и росту разговоров об «усталости Украины».