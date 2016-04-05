Atlantic Council: (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... -weakness/) «Чувство триумфа внутри России тем более удивительно, что оно практически не связано с какими-либо событиями на полях сражений на Украине. Действительно, армия почти не продвинулась вперед в течение 2023 года и провела большую часть прошлого года в обороне. Тем не менее, нельзя спутать изменение настроений среди российской элиты с мрачными перспективами конца 2022 года. Эта обновленная вера в окончательную победу России в гораздо большей степени обязана слабости Запада, чем собственной военной мощи Кремля. Путин чует историческую победу на фоне растущих признаков слабости Запада. «Трудно переоценить уровень внешней уверенности, которую в настоящее время демонстрирует российское государственное телевидение», - прокомментировал 20 декабря российский наблюдатель за СМИ Фрэнсис Скарр из BBC Monitoring. Учитывая, что 2023 год предлагает очень мало реальных историй российского военного успеха, почему Кремль вдруг стал настолько оптимистичен в отношении будущих перспектив вторжения? Этот оптимизм во многом обусловлен ослаблением решимости Запада, которое стало все более очевидным во второй половине года. Провал контрнаступления Украины сыграл ключевую роль в этом процессе, приведя к повсеместной усталости от войны и росту разговоров об «усталости Украины».
ЛАД написав:Интересно у нас на форуме! С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности. С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
Там розкрадание не 1.5 млрд, а около 150 млн. И не факт что розкрадание. Если посредники, торговцы оружием смогут за 10% премии добывать снаряды - это шара. Накрыли якобы схему, а по факту будет перекрыт канал поставки, возможно даже полулегальный. Из каких нибудь третьих стран.
Служба безпеки у взаємодії та за сприяння Міністра оборони України ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-minobo ... v-dlia-zsu P.S. Снарядів не було поставлено, але кошти потрачено. Тому розкрадання в млрд.
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 23 гру, 2023 10:30, всього редагувалось 2 разів.
Український телеведучий «24 каналу» втік до Європи після саміту ЄС та відмовився повертатися
Олексій Печій одержав акредитацію на саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня, але після його завершення не повернувся до України. Своє рішення він мотивував "необхідністю підтримувати інформаційну боротьбу з-за кордону".
vitaliiangel написав:Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.
Ничего из этого не выйдет. Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания. Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин. Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин. Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем. Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".
Чи буде там хоч на взвод? А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку. В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС, фактично попадаючи в різдвяно-новорічні вакації. Як на мене, то хоча би відповідними податками чи якимось відробітками потрібно би людей долучати до державних справ.
ФК Оболонь Київ згідно постанови КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації.
це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
В эту игру наверное тоже можно играть вдвоём?
Трампа запретят в демократических штатах, байдена в республиканских. В итоге каждый штат выберет не запрещённого кандидата.)
Ой+ написав:А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку. В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС, фактично попадаючи в різдвяно-новорічні вакації. Як на мене, то хоча би відповідними податками чи якимось відробітками потрібно би людей долучати до державних справ.
У Мико зростає народжуваність За тиждень народилося 100 малят, а раніше було 44-50. Зара лунає друга сирена від ранку. Летить кацапська мстя за Крим (там щось вибухнуло і детонувало вночі у Джанкої).
Истребители F-16 могут прибыть в Украине в течение недели, - американские аналитики "Хотя Рютте (премьер Нидерландов) не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", - указывается в отчете.