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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5981598259835984>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 09:24

Atlantic Council: (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... -weakness/) «Чувство триумфа внутри России тем более удивительно, что оно практически не связано с какими-либо событиями на полях сражений на Украине. Действительно, армия почти не продвинулась вперед в течение 2023 года и провела большую часть прошлого года в обороне. Тем не менее, нельзя спутать изменение настроений среди российской элиты с мрачными перспективами конца 2022 года. Эта обновленная вера в окончательную победу России в гораздо большей степени обязана слабости Запада, чем собственной военной мощи Кремля. Путин чует историческую победу на фоне растущих признаков слабости Запада. «Трудно переоценить уровень внешней уверенности, которую в настоящее время демонстрирует российское государственное телевидение», - прокомментировал 20 декабря российский наблюдатель за СМИ Фрэнсис Скарр из BBC Monitoring. Учитывая, что 2023 год предлагает очень мало реальных историй российского военного успеха, почему Кремль вдруг стал настолько оптимистичен в отношении будущих перспектив вторжения? Этот оптимизм во многом обусловлен ослаблением решимости Запада, которое стало все более очевидным во второй половине года. Провал контрнаступления Украины сыграл ключевую роль в этом процессе, приведя к повсеместной усталости от войны и росту разговоров об «усталости Украины».
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 09:57

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Интересно у нас на форуме!
С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности.
С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".

Там розкрадание не 1.5 млрд, а около 150 млн. И не факт что розкрадание. Если посредники, торговцы оружием смогут за 10% премии добывать снаряды - это шара. Накрыли якобы схему, а по факту будет перекрыт канал поставки, возможно даже полулегальный. Из каких нибудь третьих стран.

Служба безпеки у взаємодії та за сприяння Міністра оборони України ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-minobo ... v-dlia-zsu
P.S. Снарядів не було поставлено, але кошти потрачено. Тому розкрадання в млрд.
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 23 гру, 2023 10:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:22

Український телеведучий «24 каналу» втік до Європи після саміту ЄС та відмовився повертатися

Олексій Печій одержав акредитацію на саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня, але після його завершення не повернувся до України. Своє рішення він мотивував "необхідністю підтримувати інформаційну боротьбу з-за кордону".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:25

  antey1969 написав:
  vitaliiangel написав:Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Ничего из этого не выйдет.
Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания.
Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.
Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин.
Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем.
Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".

Гарячі естонські хлопці вже готові:
Естонія готова видавати Україні тих біженців, що підлягають мобілізації. Про це у п’ятницю, 22 грудня, заявив міністр закордонних справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомило видання Postimees. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mob ... 78846.html

Чи буде там хоч на взвод?
А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку. В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС, фактично попадаючи в різдвяно-новорічні вакації. Як на мене, то хоча би відповідними податками чи якимось відробітками потрібно би людей долучати до державних справ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ФК Оболонь Київ згідно постанови КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:41

  Ой+ написав:В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О суде в Колорадо я вчера писал.


це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:56

Своїх віддати, а потім що - філіпінок запрошувати?

  Ой+ написав:А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку
А з іншого боку - хіба мають йти жінки на фронт, коли стільки чоловіків ухиляється?
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 11:01

  prodigy написав:
  ЛАД написав:О суде в Колорадо я вчера писал.


це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %

В эту игру наверное тоже можно играть вдвоём?

Трампа запретят в демократических штатах, байдена в республиканских. В итоге каждый штат выберет не запрещённого кандидата.)
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 11:02

  Ой+ написав:А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку. В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС, фактично попадаючи в різдвяно-новорічні вакації. Як на мене, то хоча би відповідними податками чи якимось відробітками потрібно би людей долучати до державних справ.

У Мико зростає народжуваність :!: За тиждень народилося 100 малят, а раніше було 44-50.
Зара лунає друга сирена від ранку. Летить кацапська мстя за Крим :wink: (там щось вибухнуло і детонувало вночі у Джанкої).

Истребители F-16 могут прибыть в Украине в течение недели, - американские аналитики
"Хотя Рютте (премьер Нидерландов) не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", - указывается в отчете.
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