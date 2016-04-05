Як щодо продовження строку документів у тих, хто знаходиться за межами держави? Це досить гостра проблема.



Документи видаються, але дуже довго, через що люди втрачають роботу, а Україна - свої ринки праці. Адміністративні послуги для моряків в Україні є великою проблемою з березня 2020 року – ще з часів ковіду. Послуги або не надавалися зовсім, або мали чітку корупційну складову. Особливо з початком повномасштабного вторгнення. Зараз ситуація з видачою кваліфікаційних документів трохи стабілізувалася, але проблем ще багато.



За даними Адміністрації судноплавства України, лише близько 20 тисяч моряків змогли поновити свої документи. Тобто, лише близько 20% робітників. Ми просили Мінінфраструктури подовжити документи ще на півроку, щоб всі встигли пройти ці процедури віддалено без втрати контрактів.



Але до нас у Мінінфраструктури не дослухалися. Це витікає з листа, який відомство все ж направило. На цей час терміни дії документів моряків продовжено лише до 31 грудня 2023 року або до завершення діючого контракту моряка. Вони раніше обіцяли подовжити, їм повірили, і тепер мало хто до кінця року встигне пройти всі процедури. Нам здавалось, що є розуміння проблеми, але це виявилось, що це не так.



Судновласники повинні були подовжити діючі контракти, але ми отримуємо дуже багато запитів від крюінгових компаній (компанії, що надають посередницькі функції з працевлаштування моряків – УНІАН), які супроводжують українських моряків, що не всі так вчинили. Багато іноземних морських адміністрацій взагалі пропонують своїм судновласникам замінити українських моряків через ситуацію з документами, бо це створює ризики затримання суден у разі їх перевірки.



А що робити моряку, якщо він потрапив у таку ситуацію з документами?



Шукати іншу роботу на березі або витрачати зароблені раніше кошти поки не будуть отримані нові документи. Ситуація є абсурдною. Україні не вистачає коштів, валюти, а українських моряків змушують витрачати свої гроші за межами України.



В середньостроковій перспективі взагалі утворюється критична ситуація. Українські моряки разом зі своїми родинами вже формують для себе "зони комфорту" в іноземних державах, налагоджують побут. Якщо ситуація не змінитися в найближчий час, Україна точно втратить найбільш кваліфікованих та талановитих професіоналів. Тому ми й казали, що ситуація критична. Але до нас не дослухалися.