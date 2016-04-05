це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
В эту игру наверное тоже можно играть вдвоём?
Трампа запретят в демократических штатах, байдена в республиканских. В итоге каждый штат выберет не запрещённого кандидата.)
не можна. такі думки виникають лише в країнах, де уявна демократія, а не реальна.
Рішення суду в Колорадо - воно ж базується на певних речах, воно не зі стелі, й є відповідний закон. що інкримінують Байдену - вік? так таких законів немає
Ой+ написав:А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку
А з іншого боку - хіба мають йти жінки на фронт, коли стільки чоловіків ухиляється? Не соромно?
Я взагалі то не про похід на фронт, а про податки чи суспільно-корисну діяльність, чи навіть про демографію, а то моб.ресурс раші по факту в 6 разів вищий, якщо не більше. А якщо оцінювати залишки, то взагалі...
Військовозобов'язані чоловіки, які не повідомляють Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про зміну місця свого проживання, вважаються ухилянтами. Усі громадяни чоловічої статі повинні у семиденний термін стати на облік у ТЦК у разі переїзду тощо. https://trueua.info/news/u-zsu-poyasnil ... hilyantami
До слова, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися. https://glavcom.ua/country/society/khto ... 75608.html
Або ще ухилянтом вважають, того хто отримав і не з'явився. Ну ви знаєте хто проживав, не там де зареєстрований і хто отримував і не з'являвся. І знову ж таки вирок виносить суд, а за ввесь час на всю країну пару тисяч відповідних вироків.
fler написав:У Мико зростає народжуваність За тиждень народилося 100 малят, а раніше було 44-50.
Я вже писав, що по моїм несистемним спостереженням зростає якраз в сегменті 3-ої дитини - до війни вроді таких сімей було 1,5% зараз буде, напевно, суттєво більше.
Ой+ написав:А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку
А з іншого боку - хіба мають йти жінки на фронт, коли стільки чоловіків ухиляється? Не соромно?
Кому? Тому хто за все життя не купив квіти, бо вони в 120 дол/міс не передбачені? Чи тому, хто не бажає податками фінансувати ЗСУ, які (поки що) захищають його пасивний і фактично єдиний для прожиття дохід в Ірпені?
Масово мобілізовувати жінок почали після 1943, загальна кількість 490 тис і додатково 234 тисячі вільно нанятих(контрактниці). Навіщо знадобилась така кількість жінок (коли армія була 11 мільонів, а діюча армія 6,5млн)? Окрім спеціальності-радіст-телеграфіст, мед.працівник(санітари, врачі), було більше сотні льотчиц (30 отримали звання Героя СССР)
На 1 января 1945 года военнослужащие-женщины распределялись так: офицеров — 70 647, сержантов — 113 990, солдат — 276 809, слушателей и курсантов — 2057.
Ці відважні жінки також боролись не тільки з ворогом, а і за власне сімейне щастя -значна кількість полковників/генералів і навіть декілька прославлених маршалів під час війни покинули свої родини (жінку і дітей) і завели нових ппж (для честі цих генералів-вони перераховували своє грошове забезпечення своїм дітям, офіційним дружинам). Для чого мудрий сталін зробив це?(майже закрив очі на бл*тство серед комунистів(генералів/маршалів), для того щоб мати компромат на кожного і маніпулювати при необхідності (сам застав цю систему ще в 1985-1990, коли на пассажірі всі мали офіційних дружин), те саме 20 років робить путін (дозволив олігархам красти і на кожного є компромат (як на Ходарковського) про жінок з 58ї хвилини
до речі, в другу світову мобілізація була 19-45 (40)-чому? тому що піхота пересувалась переважно пішки до 30-35км на день (а німці хоч мали велосипеди), для жителів лесів ходити пішки з дитинства 80 років тому була нормальна справа (матір моя в 1953-1956 ходила пішки 10-11 км в одну сторону на завод з села (у селі не було роботи, і рабочим давали паспорт, тобто була можливість позбавитись кріпацтва, в лісі було багато волків, які значно розплодились після достатньої їжі в окопах трупів) в наші часи(коли більшість людей мало рухається і після 50 років втрачає здоров"я до 50% від потенціалу дуже дивне рішення ГК про мобілізацію 18-60 (навіть 50 це забагато) потрібно було с першого дня встановити 22-45 примусово (а інші категорії -добровільно)
Atlantic Council: (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... -weakness/) «Чувство триумфа внутри России тем более удивительно, что оно практически не связано с какими-либо событиями на полях сражений на Украине. Действительно, армия почти не продвинулась вперед в течение 2023 года и провела большую часть прошлого года в обороне. Тем не менее, нельзя спутать изменение настроений среди российской элиты с мрачными перспективами конца 2022 года. Эта обновленная вера в окончательную победу России в гораздо большей степени обязана слабости Запада, чем собственной военной мощи Кремля. Путин чует историческую победу на фоне растущих признаков слабости Запада. «Трудно переоценить уровень внешней уверенности, которую в настоящее время демонстрирует российское государственное телевидение», - прокомментировал 20 декабря российский наблюдатель за СМИ Фрэнсис Скарр из BBC Monitoring. Учитывая, что 2023 год предлагает очень мало реальных историй российского военного успеха, почему Кремль вдруг стал настолько оптимистичен в отношении будущих перспектив вторжения? Этот оптимизм во многом обусловлен ослаблением решимости Запада, которое стало все более очевидным во второй половине года. Провал контрнаступления Украины сыграл ключевую роль в этом процессе, приведя к повсеместной усталости от войны и росту разговоров об «усталости Украины».
на ТВ тріумф, а люди 44% голосують про мирні переговори і припинення сво (а серед молоді на припинення сво більше 64%, тому що діди прагнуть перемоги, а гинути мають молоді?) Лауреат Нобелевської премії Дмитрій Муратов "разбирался в голосовании"
prodigy написав:до речі, в другу світову мобілізація була 19-45 (40)-чому? тому що піхота пересувалась переважно пішки до 30-35км на день (а німці хоч мали велосипеди), для жителів лесів ходити пішки з дитинства 80 років тому була нормальна справа (матір моя в 1953-1956 ходила пішки 10-11 км в одну сторону на завод з села (у селі не було роботи, і рабочим давали паспорт, тобто була можливість позбавитись кріпацтва, в лісі було багато волків, які значно розплодились після достатньої їжі в окопах трупів) в наші часи(коли більшість людей мало рухається і після 50 років втрачає здоров"я до 50% від потенціалу дуже дивне рішення ГК про мобілізацію 18-60 (навіть 50 це забагато) потрібно було с першого дня встановити 22-45 примусово (а інші категорії -добровільно)
А в США після Перл-Харбор мобілізація 18-35 - чому? Тому що тоді люди думали головою, хотіли перемоги і перемогли, а зараз переживають за рейтинги. 18-35 - переважаючий електорат Зе, та й старші жіночки скажуть, - ох який у нас хороший президент - молодь береже. На жаль думати про рейтинги під час війни - шлях до поразки. Потрібні складні і непопулярні рішення, на які офіс простих рішень, схоже не здатен.
Як щодо продовження строку документів у тих, хто знаходиться за межами держави? Це досить гостра проблема.
Документи видаються, але дуже довго, через що люди втрачають роботу, а Україна - свої ринки праці. Адміністративні послуги для моряків в Україні є великою проблемою з березня 2020 року – ще з часів ковіду. Послуги або не надавалися зовсім, або мали чітку корупційну складову. Особливо з початком повномасштабного вторгнення. Зараз ситуація з видачою кваліфікаційних документів трохи стабілізувалася, але проблем ще багато.
За даними Адміністрації судноплавства України, лише близько 20 тисяч моряків змогли поновити свої документи. Тобто, лише близько 20% робітників. Ми просили Мінінфраструктури подовжити документи ще на півроку, щоб всі встигли пройти ці процедури віддалено без втрати контрактів.
Але до нас у Мінінфраструктури не дослухалися. Це витікає з листа, який відомство все ж направило. На цей час терміни дії документів моряків продовжено лише до 31 грудня 2023 року або до завершення діючого контракту моряка. Вони раніше обіцяли подовжити, їм повірили, і тепер мало хто до кінця року встигне пройти всі процедури. Нам здавалось, що є розуміння проблеми, але це виявилось, що це не так.
Судновласники повинні були подовжити діючі контракти, але ми отримуємо дуже багато запитів від крюінгових компаній (компанії, що надають посередницькі функції з працевлаштування моряків – УНІАН), які супроводжують українських моряків, що не всі так вчинили. Багато іноземних морських адміністрацій взагалі пропонують своїм судновласникам замінити українських моряків через ситуацію з документами, бо це створює ризики затримання суден у разі їх перевірки.
А що робити моряку, якщо він потрапив у таку ситуацію з документами?
Шукати іншу роботу на березі або витрачати зароблені раніше кошти поки не будуть отримані нові документи. Ситуація є абсурдною. Україні не вистачає коштів, валюти, а українських моряків змушують витрачати свої гроші за межами України.
В середньостроковій перспективі взагалі утворюється критична ситуація. Українські моряки разом зі своїми родинами вже формують для себе "зони комфорту" в іноземних державах, налагоджують побут. Якщо ситуація не змінитися в найближчий час, Україна точно втратить найбільш кваліфікованих та талановитих професіоналів. Тому ми й казали, що ситуація критична. Але до нас не дослухалися.
2 тижня тому гуляв з собакою на березі моря і мав розмову з невідомими мені рибаками(ловили камбалу), один з співбесідників (молодий чоловік років 40) запропонував мені відновити документи моряка(капітана) за 6,0-6,5к дол для роботи по спеціальності (мені 3тижні до 60р), тобто виїзд за кордон не має бути лімітовано... але часто трапляється, що так звані "решали" беруть гроші, а документи не є легітимними для flag state/port control (тобто, це гроші на вітер)