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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 гру, 2023 12:18
Schmit написав:
Тому що тоді люди думали головою, хотіли перемоги і перемогли, а зараз переживають за рейтинги.
на днях зустрів чоловіка з яким виріс в одному будинку з дитинства, його колишня дружина з сином 20 років виїхала до Німеччини, коли син виріс він запросив батька до себе, в 2018 той виїхав і працював там. З початком війни у березні 2022 повернувся і добровольцем пішов до лав ЗСУ (воював під Миколаєвим і Херсоном в мінометному підрозділі), йому зараз 55+років, мав сильну короткозорість ще років 15 тому (тобто далі 15м він нікого не розпізнавал), на весні 2023 отримав поранення (не маю деталей де і як), зір впав до рівня -не бачить далі 3 метрів, втік з мед закладу у червні 23 (СВЧ більше 5 місяців), має молодшого брата інваліда за яким зараз доглядає
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:02
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
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fler
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:10
Hotab написав:
Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП.
В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим.
из Киева не забирали, в данном случае отстрелялись и сразу переместили
очень надеюсь что тестируют систему взаимодействия с Аваксом в Румынии перед приходим Ф-16
кстати кроме Пэтриота есть еще Самп/Т
и да, про анекдоты
мне недавно доверительно сообщили что в Жулянах уже базируются Грипены, долго ржал)))
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:10
fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:20
fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
жим-жим?
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:21
fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Чоловік-автослюсар на роботу ходить?
Працює за зачиненими дверима і клієнтів приймає лише по дзвінку?
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:43
Zebra написав: fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
Тому пора з Чернігова укрупнятись на Київ?
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:46
Ведучий 24 каналу Олексій Печій вирішив втекти з України. Він не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14−15 грудня. Сам журналіст пояснив, що залишився за кордоном, щоб налагоджувати «горизонтальну комунікацію з західним суспільством».
Печій заявив, що в Європі займатиметься «наближенням нашої перемоги у війні з Росією»
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:47
Zebra написав: fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
Отмобилизованы
Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится
Мобик 65-75г.г. не боится ничего и смело идёт на Авдеевку с РГД и калашом списанным ещё под Джелялябадом в полный рост, как каппелевцы
Хотя если со здоровьем проблемы - то может по дороге упасть и не встать
Но зато тогда МО 15лямов съэкономит
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барабашов
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Bukka
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