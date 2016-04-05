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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5983598459855986>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Тому що тоді люди думали головою, хотіли перемоги і перемогли, а зараз переживають за рейтинги.


на днях зустрів чоловіка з яким виріс в одному будинку з дитинства, його колишня дружина з сином 20 років виїхала до Німеччини, коли син виріс він запросив батька до себе, в 2018 той виїхав і працював там. З початком війни у березні 2022 повернувся і добровольцем пішов до лав ЗСУ (воював під Миколаєвим і Херсоном в мінометному підрозділі), йому зараз 55+років, мав сильну короткозорість ще років 15 тому (тобто далі 15м він нікого не розпізнавал), на весні 2023 отримав поранення (не маю деталей де і як), зір впав до рівня -не бачить далі 3 метрів, втік з мед закладу у червні 23 (СВЧ більше 5 місяців), має молодшого брата інваліда за яким зараз доглядає
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:02

У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП.
В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим.

из Киева не забирали, в данном случае отстрелялись и сразу переместили
очень надеюсь что тестируют систему взаимодействия с Аваксом в Румынии перед приходим Ф-16
кстати кроме Пэтриота есть еще Самп/Т

и да, про анекдоты
мне недавно доверительно сообщили что в Жулянах уже базируются Грипены, долго ржал)))
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:10

  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:20

  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

жим-жим?
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:21

Воюйте до останнього!(а свого - не віддам!) ;)

  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

Чоловік-автослюсар на роботу ходить? ;)
Працює за зачиненими дверима і клієнтів приймає лише по дзвінку? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:43

  Zebra написав:
  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

Наконец-то областные центры будут мобилизованы.

Тому пора з Чернігова укрупнятись на Київ? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:44

  Hotab написав:Тому пора з Чернігова укрупнятись на Київ? :lol:

Це ти песікоту?)))
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ведучий 24 каналу Олексій Печій вирішив втекти з України. Він не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14−15 грудня. Сам журналіст пояснив, що залишився за кордоном, щоб налагоджувати «горизонтальну комунікацію з західним суспільством».
Печій заявив, що в Європі займатиметься «наближенням нашої перемоги у війні з Росією»
------------------------------------------------------
борцун)))
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:47

  Zebra написав:
  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

Наконец-то областные центры будут мобилизованы.

Отмобилизованы
Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится
Мобик 65-75г.г. не боится ничего и смело идёт на Авдеевку с РГД и калашом списанным ещё под Джелялябадом в полный рост, как каппелевцы
Хотя если со здоровьем проблемы - то может по дороге упасть и не встать
Но зато тогда МО 15лямов съэкономит
барабашов
 
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