prodigy написав:

antey1969 написав: Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин. Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.

На 1 января 1945 года военнослужащие-женщины распределялись так: офицеров — 70 647, сержантов — 113 990, солдат — 276 809, слушателей и курсантов — 2057.

стосовно мобілізації жінок у часи СРСР: в 1941р мобілізували 19-30років годних до "служби в військові частини", а віком до 45р в стаціонарні тилові частиниЗгідно з постановою ГКО 13 квітня 1942 мобілізовано 28272 жінок (у віці 19-25рр)Масово мобілізовувати жінок почали після 1943, загальна кількість 490 тис і додатково 234 тисячі вільно нанятих(контрактниці).Навіщо знадобилась така кількість жінок (коли армія була 11 мільонів, а діюча армія 6,5млн)? Окрім спеціальності-радіст-телеграфіст, мед.працівник(санітари, врачі), було більше сотні льотчиц (30 отримали звання Героя СССР)Ці відважні жінки також боролись не тільки з ворогом, а і за власне сімейне щастя -значна кількість полковників/генералів і навіть декілька прославлених маршалів під час війни покинули свої родини (жінку і дітей) і завели нових ппж (для честі цих генералів-вони перераховували своє грошове забезпечення своїм дітям, офіційним дружинам). Для чого мудрий сталін зробив це?(майже закрив очі на бл*тство серед комунистів(генералів/маршалів), для того щоб мати компромат на кожного і маніпулювати при необхідності (сам застав цю систему ще в 1985-1990, коли на пассажірі всі мали офіційних дружин), те саме 20 років робить путін (дозволив олігархам красти і на кожного є компромат (як на Ходарковського)про жінок з 58ї хвилинидо речі, в другу світову мобілізація була 19-45 (40)-чому? тому що піхота пересувалась переважно пішки до 30-35км на день (а німці хоч мали велосипеди), для жителів лесів ходити пішки з дитинства 80 років тому була нормальна справа (матір моя в 1953-1956 ходила пішки 10-11 км в одну сторону на завод з села (у селі не було роботи, і рабочим давали паспорт, тобто була можливість позбавитись кріпацтва, в лісі було багато волків, які значно розплодились після достатньої їжі в окопах трупів)в наші часи(коли більшість людей мало рухається і після 50 років втрачає здоров"я до 50% від потенціалу дуже дивне рішення ГК про мобілізацію 18-60 (навіть 50 це забагато)потрібно було с першого дня встановити 22-45 примусово (а інші категорії -добровільно)