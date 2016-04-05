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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5983598459855986
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:51

  Успіх написав:
  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

Чоловік-автослюсар на роботу ходить? ;)
Працює за зачиненими дверима і клієнтів приймає лише по дзвінку? ;)

Нє раскачівайтє лодку - очкі за 350€ могут упасть в воду і їх стащють карасі
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:54

  Hotab написав:Замаскувати неможливо. Сам себе Петріот захищати не може нескінченно. Буде 20-30 ланцетів, і вони так чи інакше прибʼють РЛС, а за ним і ПУ. Тобто треба ставити додаткові засоби для захисту самого Патріота. Нема таких ресурсів.


вот я сколько не смотрел на карту
Украины
там возле Херсона какой-то городишко
из которого пани fler кажется
хотя - может маскувати не вмиють

и да, похоже в тот удачный день по этому городишке били чем-то быстрым
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:55

  prodigy написав:
  ЛАД написав:О суде в Колорадо я вчера писал.


це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %

там голосують представники штатів,
якщо "демократичний штат", то за демократів,
там всього 10 штатів, які то за одних, то інших,
так що рішення мало на що впливає
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:57

  unicdima написав:Ведучий 24 каналу Олексій Печій вирішив втекти з України. Він не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14−15 грудня. Сам журналіст пояснив, що залишився за кордоном, щоб налагоджувати «горизонтальну комунікацію з західним суспільством».
Печій заявив, що в Європі займатиметься «наближенням нашої перемоги у війні з Росією»
------------------------------------------------------
борцун)))


ну а как иначе?

когда все начиналось, в 2014м, уже март но еще не осень,
Интер вел прямой репортаж из Симферополя и на вопрос дикторши в студии
"ну а вы сами-то как, паспорт получили?", икнувший и застывший на секнуду коррекспондент сказал "да, получил, чтобы борться здесь!.. (там длинный набор про все хорошие киворды)"

ничего нового
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:00

  prodigy написав:
  ЛАД написав:О суде в Колорадо я вчера писал.


це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %

в США прецедентное право
очень хотелось бы получить "эффект домино"
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:00

  prodigy написав:
  antey1969 написав:Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.


стосовно мобілізації жінок у часи СРСР: в 1941р мобілізували 19-30років годних до "служби в військові частини", а віком до 45р в стаціонарні тилові частини

Згідно з постановою ГКО 13 квітня 1942 мобілізовано 28272 жінок (у віці 19-25рр)
https://cyberleninka.ru/article/n/mobil ... iya/viewer


Масово мобілізовувати жінок почали після 1943, загальна кількість 490 тис і додатково 234 тисячі вільно нанятих(контрактниці).
Навіщо знадобилась така кількість жінок (коли армія була 11 мільонів, а діюча армія 6,5млн)? Окрім спеціальності-радіст-телеграфіст, мед.працівник(санітари, врачі), було більше сотні льотчиц (30 отримали звання Героя СССР)
На 1 января 1945 года военнослужащие-женщины распределялись так: офицеров — 70 647, сержантов — 113 990, солдат — 276 809, слушателей и курсантов — 2057.


Ці відважні жінки також боролись не тільки з ворогом, а і за власне сімейне щастя -значна кількість полковників/генералів і навіть декілька прославлених маршалів під час війни покинули свої родини (жінку і дітей) і завели нових ппж (для честі цих генералів-вони перераховували своє грошове забезпечення своїм дітям, офіційним дружинам). Для чого мудрий сталін зробив це?(майже закрив очі на бл*тство серед комунистів(генералів/маршалів), для того щоб мати компромат на кожного і маніпулювати при необхідності (сам застав цю систему ще в 1985-1990, коли на пассажірі всі мали офіційних дружин), те саме 20 років робить путін (дозволив олігархам красти і на кожного є компромат (як на Ходарковського)
про жінок з 58ї хвилини

до речі, в другу світову мобілізація була 19-45 (40)-чому? тому що піхота пересувалась переважно пішки до 30-35км на день (а німці хоч мали велосипеди), для жителів лесів ходити пішки з дитинства 80 років тому була нормальна справа (матір моя в 1953-1956 ходила пішки 10-11 км в одну сторону на завод з села (у селі не було роботи, і рабочим давали паспорт, тобто була можливість позбавитись кріпацтва, в лісі було багато волків, які значно розплодились після достатньої їжі в окопах трупів)
в наші часи(коли більшість людей мало рухається і після 50 років втрачає здоров"я до 50% від потенціалу дуже дивне рішення ГК про мобілізацію 18-60 (навіть 50 це забагато)
потрібно було с першого дня встановити 22-45 примусово (а інші категорії -добровільно)

взагалі-то існували "черги мобілізації", але щось пішло не так
flyman
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