Hotab написав:Замаскувати неможливо. Сам себе Петріот захищати не може нескінченно. Буде 20-30 ланцетів, і вони так чи інакше прибʼють РЛС, а за ним і ПУ. Тобто треба ставити додаткові засоби для захисту самого Патріота. Нема таких ресурсів.
вот я сколько не смотрел на карту Украины там возле Херсона какой-то городишко из которого пани fler кажется хотя - может маскувати не вмиють
и да, похоже в тот удачный день по этому городишке били чем-то быстрым
це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
там голосують представники штатів, якщо "демократичний штат", то за демократів, там всього 10 штатів, які то за одних, то інших, так що рішення мало на що впливає
unicdima написав:Ведучий 24 каналу Олексій Печій вирішив втекти з України. Він не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14−15 грудня. Сам журналіст пояснив, що залишився за кордоном, щоб налагоджувати «горизонтальну комунікацію з західним суспільством». Печій заявив, що в Європі займатиметься «наближенням нашої перемоги у війні з Росією» ------------------------------------------------------ борцун)))
ну а как иначе?
когда все начиналось, в 2014м, уже март но еще не осень, Интер вел прямой репортаж из Симферополя и на вопрос дикторши в студии "ну а вы сами-то как, паспорт получили?", икнувший и застывший на секнуду коррекспондент сказал "да, получил, чтобы борться здесь!.. (там длинный набор про все хорошие киворды)"
це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
в США прецедентное право очень хотелось бы получить "эффект домино"
Масово мобілізовувати жінок почали після 1943, загальна кількість 490 тис і додатково 234 тисячі вільно нанятих(контрактниці). Навіщо знадобилась така кількість жінок (коли армія була 11 мільонів, а діюча армія 6,5млн)? Окрім спеціальності-радіст-телеграфіст, мед.працівник(санітари, врачі), було більше сотні льотчиц (30 отримали звання Героя СССР)
На 1 января 1945 года военнослужащие-женщины распределялись так: офицеров — 70 647, сержантов — 113 990, солдат — 276 809, слушателей и курсантов — 2057.
Ці відважні жінки також боролись не тільки з ворогом, а і за власне сімейне щастя -значна кількість полковників/генералів і навіть декілька прославлених маршалів під час війни покинули свої родини (жінку і дітей) і завели нових ппж (для честі цих генералів-вони перераховували своє грошове забезпечення своїм дітям, офіційним дружинам). Для чого мудрий сталін зробив це?(майже закрив очі на бл*тство серед комунистів(генералів/маршалів), для того щоб мати компромат на кожного і маніпулювати при необхідності (сам застав цю систему ще в 1985-1990, коли на пассажірі всі мали офіційних дружин), те саме 20 років робить путін (дозволив олігархам красти і на кожного є компромат (як на Ходарковського) про жінок з 58ї хвилини
до речі, в другу світову мобілізація була 19-45 (40)-чому? тому що піхота пересувалась переважно пішки до 30-35км на день (а німці хоч мали велосипеди), для жителів лесів ходити пішки з дитинства 80 років тому була нормальна справа (матір моя в 1953-1956 ходила пішки 10-11 км в одну сторону на завод з села (у селі не було роботи, і рабочим давали паспорт, тобто була можливість позбавитись кріпацтва, в лісі було багато волків, які значно розплодились після достатньої їжі в окопах трупів) в наші часи(коли більшість людей мало рухається і після 50 років втрачає здоров"я до 50% від потенціалу дуже дивне рішення ГК про мобілізацію 18-60 (навіть 50 це забагато) потрібно було с першого дня встановити 22-45 примусово (а інші категорії -добровільно)
взагалі-то існували "черги мобілізації", але щось пішло не так