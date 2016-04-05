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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:02
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
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fler
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:10
Hotab написав:
Пэтриот - оружие у нас штучное. Их потеря чревата тем, что кинжалы без разбора будут бить по мостам Киева, НБУ и прочим верховным радам с ОП.
В общем из засад у ЛБЗ - можно. Что сегодня и сделали (не верю в анекдоты про Ф16 уже на фронте) Поставить Пэтриот у ЛБЗ на постоянной основе - его прибьют. Коцабы не пожалеют пойти в размен и 10 самолетов с экипажами , абы прибить Пэтриот. А для нас такой размен недопустим.
из Киева не забирали, в данном случае отстрелялись и сразу переместили
очень надеюсь что тестируют систему взаимодействия с Аваксом в Румынии перед приходим Ф-16
кстати кроме Пэтриота есть еще Самп/Т
и да, про анекдоты
мне недавно доверительно сообщили что в Жулянах уже базируются Грипены, долго ржал)))
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:43
Zebra написав: fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
Тому пора з Чернігова укрупнятись на Київ?
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:46
Ведучий 24 каналу Олексій Печій вирішив втекти з України. Він не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14−15 грудня. Сам журналіст пояснив, що залишився за кордоном, щоб налагоджувати «горизонтальну комунікацію з західним суспільством».
Печій заявив, що в Європі займатиметься «наближенням нашої перемоги у війні з Росією»
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борцун)))
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unicdima
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:47
Zebra написав: fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
Отмобилизованы
Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится
Мобик 65-75г.г. не боится ничего и смело идёт на Авдеевку с РГД и калашом списанным ещё под Джелялябадом в полный рост, как каппелевцы
Хотя если со здоровьем проблемы - то может по дороге упасть и не встать
Но зато тогда МО 15лямов съэкономит
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барабашов
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:54
Hotab написав:
Замаскувати неможливо. Сам себе Петріот захищати не може нескінченно. Буде 20-30 ланцетів, і вони так чи інакше прибʼють РЛС, а за ним і ПУ. Тобто треба ставити додаткові засоби для захисту самого Патріота. Нема таких ресурсів.
вот я сколько не смотрел на карту
Украины
там возле Херсона какой-то городишко
из которого пани fler кажется
хотя - может маскувати не вмиють
и да, похоже в тот удачный день по этому городишке били чем-то быстрым
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:55
prodigy написав: ЛАД написав:
О суде в Колорадо я вчера писал.
це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
там голосують представники штатів,
якщо "демократичний штат", то за демократів,
там всього 10 штатів, які то за одних, то інших,
так що рішення мало на що впливає
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:57
unicdima написав:
Ведучий 24 каналу Олексій Печій вирішив втекти з України. Він не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14−15 грудня. Сам журналіст пояснив, що залишився за кордоном, щоб налагоджувати «горизонтальну комунікацію з західним суспільством».
Печій заявив, що в Європі займатиметься «наближенням нашої перемоги у війні з Росією»
------------------------------------------------------
борцун)))
ну а как иначе?
когда все начиналось, в 2014м, уже март но еще не осень,
Интер вел прямой репортаж из Симферополя и на вопрос дикторши в студии
"ну а вы сами-то как, паспорт получили?", икнувший и застывший на секнуду коррекспондент сказал "да, получил, чтобы борться здесь!.. (там длинный набор про все хорошие киворды)"
ничего нового
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:00
prodigy написав: ЛАД написав:
О суде в Колорадо я вчера писал.
це рішення суду штату Колорадо -тобто Трамп не має право приймати участь в виробах (в цьому штаті), якщо до цього рішення долучаються інші штати, то тоді це дійсно проблема для Трампа, а так тільки "втрата" декілька %
в США прецедентное право
очень хотелось бы получить "эффект домино"
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:10
барабашов написав: Успіх написав: fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Чоловік-автослюсар на роботу ходить?
Працює за зачиненими дверима і клієнтів приймає лише по дзвінку?
Нє раскачівайтє лодку - очкі за 350€ могут упасть в воду і їх стащють карасі
О, два Петросяни вилізли))
Щойно на базарі забрали кількох продавців.
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