Hotab написав:Замаскувати неможливо. Сам себе Петріот захищати не може нескінченно. Буде 20-30 ланцетів, і вони так чи інакше прибʼють РЛС, а за ним і ПУ. Тобто треба ставити додаткові засоби для захисту самого Патріота. Нема таких ресурсів.
.. какой-то городишко из которого пани fler кажется хотя - может маскувати не вмиють
и да, похоже в тот удачный день по этому городишке били чем-то быстрым
Тривоги щодня регулярно, але вибухів у той день не чули. Проте чули 2 вибухи вночі перед тим днем, прилетіло за містом.
Муж одной патриотки чиновницы, тоже зелёной, прячется в Днепре как прокажённый. Я ещё в жизни не видел, чтобы мужик боялся выйти в магаз.тем более офицер. Е маё. Но это не мешает ему на клаве громче всех агитировать за тцк. Феномен какой то 😅 Так он не просто с 2019, а с 2014 года прячется и практически довёл себя до мании преследования
Задают мне вопрос , мол почему злой такой ? Особенно на людей которые выехали . Мне бы хотелось озвучить свою позицию .
У меня оба племянника съе.....ли в Польшу .Оба механики на судне . То в рейс , то с рейса и обратно в ПОЛЬШУ . Где проживают их жены и дети . Зарегистрированы как беженцы . Не в Украину , где получили образование ,выросли , завели семьи , детей , купили квартиры , а в Польшу ! НУ ПОЧЕМУ в Польшу и почему беженцы ? Вы же УБЕЖАЛИ ! Почему вы прикрываетесь беЖенством с своей Украины ? Вы же должны защищать Украину ! Каждому я помогал финансово получить образование , дипломы , отсидке между рейсами , потому как их тупоголовые жены не могли правильно составить бюджет и сохранить деньги . Главное натянуть на себя шмотки .. Я прекратил все контакты . На какой Х... Й нужны такие граждане ? Именно по этому я и пишу ,мужики , съ....ли -НЕ ГОВОРИТЕ , что беженцы ! Здоровые , сытые , об еб....ик хоть цуценят убивай , а беженцы ..... И таких историй миллионы .
118 кг бесполезного ливера, есть хотя бы подростковое недоразвитое представление об организации эшелонированной ПВО? Хоть бы сколько млрд долларов оно не стоило, но оно боится копеечной Ф1 или РПГ. И задача не пустить пехотинца к нему. Точно так же ПВО больших радиусов боится малогабаритных маловысотных малоскоростных целей, особенно из хитрых материалов, коими являются БПЛА. Потому такого рода ПВО должно прикрываться ЗРК малого радиуса, которые как раз заточены на БПЛА. Потому да, когда таскают такой комплекс к ЛБЗ, надо тащить еще много всего. В том числе спецуру, которая будет защищать от ДРГ. Оно то чувство юмора это прекрасно, но оно должно немного опираться на базовые знания. Потому что иначе получается детский лепет огромного малоразвитого гоблина из лечебницы ментальных заболеваний.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 гру, 2023 15:44, всього редагувалось 2 разів.