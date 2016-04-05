Додано: Суб 23 гру, 2023 14:50

antey1969



Здравствуйте , Уважаемый коллега !



Задают мне вопрос , мол почему злой такой ?

Особенно на людей которые выехали .

Мне бы хотелось озвучить свою позицию .



У меня оба племянника съе.....ли в Польшу .Оба механики на судне . То в рейс , то с рейса и обратно в ПОЛЬШУ . Где проживают их жены и дети .

Зарегистрированы как беженцы .

Не в Украину , где получили образование ,выросли , завели семьи , детей , купили квартиры , а в Польшу !

НУ ПОЧЕМУ в Польшу и почему беженцы ?

Вы же УБЕЖАЛИ !

Почему вы прикрываетесь беЖенством с своей Украины ?

Вы же должны защищать Украину !

Каждому я помогал финансово получить образование , дипломы , отсидке между рейсами , потому как их тупоголовые жены не могли правильно составить бюджет и сохранить деньги . Главное натянуть на себя шмотки ..

Я прекратил все контакты . На какой Х... Й нужны такие граждане ?

Именно по этому я и пишу ,мужики , съ....ли -НЕ ГОВОРИТЕ , что беженцы !

Здоровые , сытые , об еб....ик хоть цуценят убивай , а беженцы .....

И таких историй миллионы .



Я могу ошибаться ......