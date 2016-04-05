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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5984598559865987>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:18

  cohan написав:
  Hotab написав:Замаскувати неможливо. Сам себе Петріот захищати не може нескінченно. Буде 20-30 ланцетів, і вони так чи інакше прибʼють РЛС, а за ним і ПУ. Тобто треба ставити додаткові засоби для захисту самого Патріота. Нема таких ресурсів.


.. какой-то городишко
из которого пани fler кажется
хотя - может маскувати не вмиють

и да, похоже в тот удачный день по этому городишке били чем-то быстрым

Тривоги щодня регулярно, але вибухів у той день не чули. Проте чули 2 вибухи вночі перед тим днем, прилетіло за містом.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Муж одной патриотки чиновницы, тоже зелёной, прячется в Днепре как прокажённый. Я ещё в жизни не видел, чтобы мужик боялся выйти в магаз.тем более офицер. Е маё. Но это не мешает ему на клаве громче всех агитировать за тцк.
Феномен какой то 😅
Так он не просто с 2019, а с 2014 года прячется и практически довёл себя до мании преследования
beee
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Так он не просто с 2019

подскажите что случилось в 19м?
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:30

  Прохожий написав:
  beee написав:Так он не просто с 2019

подскажите что случилось в 19м?

Сорян, с 2022 года.
2019 просто оставил в моей памяти неизгладимый рубец 😅😅
beee
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:45

Тріть, стирайте все, а не вибірково!

Ох вже та модерація...
І то в СУБОТУ!!!
У ваші вихідні!

Бо в нас тут вихідних нема!
Он дощик з ночі моросить... все в багнюці по коліна...

Може фото прилипших мишей на "книжку-ліпучку" виставити з написом "для фінанс юа"? ;)

А то щось по ту сторону монітору в зручному кріслі, чи на м'якому дивані - ну зовсім НЕ відчувається атмосфера війни і виснаженість хлопців...
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:50

antey1969

Здравствуйте , Уважаемый коллега !

Задают мне вопрос , мол почему злой такой ?
Особенно на людей которые выехали .
Мне бы хотелось озвучить свою позицию .

У меня оба племянника съе.....ли в Польшу .Оба механики на судне . То в рейс , то с рейса и обратно в ПОЛЬШУ . Где проживают их жены и дети .
Зарегистрированы как беженцы .
Не в Украину , где получили образование ,выросли , завели семьи , детей , купили квартиры , а в Польшу !
НУ ПОЧЕМУ в Польшу и почему беженцы ?
Вы же УБЕЖАЛИ !
Почему вы прикрываетесь беЖенством с своей Украины ?
Вы же должны защищать Украину !
Каждому я помогал финансово получить образование , дипломы , отсидке между рейсами , потому как их тупоголовые жены не могли правильно составить бюджет и сохранить деньги . Главное натянуть на себя шмотки ..
Я прекратил все контакты . На какой Х... Й нужны такие граждане ?
Именно по этому я и пишу ,мужики , съ....ли -НЕ ГОВОРИТЕ , что беженцы !
Здоровые , сытые , об еб....ик хоть цуценят убивай , а беженцы .....
И таких историй миллионы .

Я могу ошибаться ......
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:00

барабашов ,
Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится


118 кг бесполезного ливера, есть хотя бы подростковое недоразвитое представление об организации эшелонированной ПВО?
Хоть бы сколько млрд долларов оно не стоило, но оно боится копеечной Ф1 или РПГ. И задача не пустить пехотинца к нему. Точно так же ПВО больших радиусов боится малогабаритных маловысотных малоскоростных целей, особенно из хитрых материалов, коими являются БПЛА. Потому такого рода ПВО должно прикрываться ЗРК малого радиуса, которые как раз заточены на БПЛА. Потому да, когда таскают такой комплекс к ЛБЗ, надо тащить еще много всего. В том числе спецуру, которая будет защищать от ДРГ.
Оно то чувство юмора это прекрасно, но оно должно немного опираться на базовые знания. Потому что иначе получается детский лепет огромного малоразвитого гоблина из лечебницы ментальных заболеваний.
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 гру, 2023 15:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:04

Музична пауза!©)))

Пісня без жодних натяків ;)

Яка в мене може бути радикальна трансформація
Коли навколо тиснуть люди, їхня радіація
Коли йде від них негативна вібрація
Я не знаю, нащо вам ця інформація

Навколо мене крутяться вільні анархісти
Я вже не знаю, що їм розповісти
Навколо ходять одні провокатори
Придумали собі, що вони імператори

Багато втратили
В халепу втрапили
І з часом попадали
Вони імператори

І так в житті буває, що треба обирати
Чи лежати камінчиком, чи сонечком палати
Плекати надію чи просто здатися
Плести по течії, їй віддатися

І все міняється, як погода
Б'ються не знаючи, що таке свобода
Дивлять на світ крізь вузькі паттерни
Хай нахер ідуть, такі імператори
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:04

  Прохожий написав:
  beee написав:Так он не просто с 2019

подскажите что случилось в 19м?

ТЦК створили :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:04

холява
Здравствуйте
У меня обратная ситуация.
Два близких родственника "честь и слава"
Муж сестры из киевской ТРО в середине 22-го под Запорожьем. И племянник этим летом где-то под Работино.
antey1969
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