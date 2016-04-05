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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:09
барабашов написав: Zebra написав: fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
Отмобилизованы
Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится
Мобик 65-75г.г. не боится ничего и смело идёт на Авдеевку с РГД и калашом списанным ещё под Джелялябадом в полный рост, как каппелевцы
Хотя если со здоровьем проблемы - то может по дороге упасть и не встать
Но зато тогда МО 15лямов съэкономит
от навіщо таке писати?
тут що не фраза, то якесь брехливе кацапське твердження. а зараз ще образиться, й почне на інших накидати, що він має право на таку думку. НЕ МАЄШ
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:17
fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
А от мого знайомого, який спеціально приїхав з Канади, після ВЛК визнали непридатним (астма) і вигнали з ТЦК.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:23
Дюрі-бачі написав: fler написав:
У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
А от мого знайомого, який спеціально приїхав з Канади, після ВЛК визнали непридатним (астма) і вигнали з ТЦК.
В Мико новорічний план не вионано
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flyman
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:24
antey1969 написав:холява
Здравствуйте
У меня обратная ситуация.
Два близких родственника "честь и слава"
Муж сестры из киевской ТРО в середине 22-го под Запорожьем. И племянник этим летом где-то под Работино.
Вчера был в госпитале , вернее в одном из ЛСБ .....
ПЛЯ , в Роботино пиздорез не заканчивается .
Летом Сенцова принимал ....своеобразный ....нестандартный .... если вы поняли о чем
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холява
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:48
Я лише трішечки переробив текст пісні))
Оригінал слухайте на ютубі.
Пісня про взаємну любов ТЦК з ухилянтами!
(присвячується всім тим, хто наче відмітився 22міс. тому в ТЦК і їм обіцяли подзвонити...)
ТЦК:
Я під лавою тебе знайду
Через пару місяців ми створим армію
Дай в ТЦК свій телефон
Візьмем тебе легко у полон
(далі співає ухилянт)
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Я ціле життя кудись іду
Або в АТБ, або в пивну
Тепер ти мене шукай,
А не найдеш, то Goodbye
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Шукай мене в банках, тоді знайдеш
Як будеш в спортзалі, до мене підійдеш
Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:57
cohan
,
вот я сколько не смотрел на карту
Украины
там возле Херсона какой-то городишко
из которого пани fler кажется
В Нико Пэтриот прикроет только Нико. Ну и аэродром. Но по аэродрому прилетает периодически, значит вряд ли.
Вообще, учитывая то, что в Украине всего 2(3) комплекса, их локацию кацапы стараются вести постоянно. Равно как в СССР мониторили подлодки противника или локации ОТРК . Благо возможностей у них есть.
Сейчас это не секрет, но даже до 2014 года украинские подразделения радиотехнической и радиоэлектронной разведки 24/7 мониторили все КП от дивизии и крупнее, все перемещения авиации на аэродромах. Так у Украины возможностей меньше на порядок,
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