fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.
Наконец-то областные центры будут мобилизованы.
Отмобилизованы Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится Мобик 65-75г.г. не боится ничего и смело идёт на Авдеевку с РГД и калашом списанным ещё под Джелялябадом в полный рост, как каппелевцы Хотя если со здоровьем проблемы - то может по дороге упасть и не встать Но зато тогда МО 15лямов съэкономит
от навіщо таке писати?
тут що не фраза, то якесь брехливе кацапське твердження. а зараз ще образиться, й почне на інших накидати, що він має право на таку думку. НЕ МАЄШ
antey1969 написав:холява Здравствуйте У меня обратная ситуация. Два близких родственника "честь и слава" Муж сестры из киевской ТРО в середине 22-го под Запорожьем. И племянник этим летом где-то под Работино.
Вчера был в госпитале , вернее в одном из ЛСБ ..... ПЛЯ , в Роботино пиздорез не заканчивается . Летом Сенцова принимал ....своеобразный ....нестандартный .... если вы поняли о чем
вот я сколько не смотрел на карту Украины там возле Херсона какой-то городишко из которого пани fler кажется
В Нико Пэтриот прикроет только Нико. Ну и аэродром. Но по аэродрому прилетает периодически, значит вряд ли. Вообще, учитывая то, что в Украине всего 2(3) комплекса, их локацию кацапы стараются вести постоянно. Равно как в СССР мониторили подлодки противника или локации ОТРК . Благо возможностей у них есть. Сейчас это не секрет, но даже до 2014 года украинские подразделения радиотехнической и радиоэлектронной разведки 24/7 мониторили все КП от дивизии и крупнее, все перемещения авиации на аэродромах. Так у Украины возможностей меньше на порядок,