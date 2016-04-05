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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5985598659875988>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:09

  барабашов написав:
  Zebra написав:
  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

Наконец-то областные центры будут мобилизованы.

Отмобилизованы
Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится
Мобик 65-75г.г. не боится ничего и смело идёт на Авдеевку с РГД и калашом списанным ещё под Джелялябадом в полный рост, как каппелевцы
Хотя если со здоровьем проблемы - то может по дороге упасть и не встать
Но зато тогда МО 15лямов съэкономит

от навіщо таке писати? :shock:

тут що не фраза, то якесь брехливе кацапське твердження. а зараз ще образиться, й почне на інших накидати, що він має право на таку думку. НЕ МАЄШ ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У Мико від ранку триває чергова облава від ТЦК. На ринках і в супермаркетах.

А от мого знайомого, який спеціально приїхав з Канади, після ВЛК визнали непридатним (астма) і вигнали з ТЦК.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:24

  antey1969 написав:холява
Здравствуйте
У меня обратная ситуация.
Два близких родственника "честь и слава"
Муж сестры из киевской ТРО в середине 22-го под Запорожьем. И племянник этим летом где-то под Работино.


Вчера был в госпитале , вернее в одном из ЛСБ .....
ПЛЯ , в Роботино пиздорез не заканчивается .
Летом Сенцова принимал ....своеобразный ....нестандартный .... если вы поняли о чем
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:48

Хвилинка гумору))

Я лише трішечки переробив текст пісні))
Оригінал слухайте на ютубі.

Пісня про взаємну любов ТЦК з ухилянтами! :D
(присвячується всім тим, хто наче відмітився 22міс. тому в ТЦК і їм обіцяли подзвонити...) :mrgreen:

ТЦК:
Я під лавою тебе знайду
Через пару місяців ми створим армію
Дай в ТЦК свій телефон
Візьмем тебе легко у полон

(далі співає ухилянт)
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди

Я ціле життя кудись іду
Або в АТБ, або в пивну
Тепер ти мене шукай,
А не найдеш, то Goodbye

Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди

Шукай мене в банках, тоді знайдеш
Як будеш в спортзалі, до мене підійдеш
Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!

Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:57

cohan ,

вот я сколько не смотрел на карту
Украины
там возле Херсона какой-то городишко
из которого пани fler кажется

В Нико Пэтриот прикроет только Нико. Ну и аэродром. Но по аэродрому прилетает периодически, значит вряд ли.
Вообще, учитывая то, что в Украине всего 2(3) комплекса, их локацию кацапы стараются вести постоянно. Равно как в СССР мониторили подлодки противника или локации ОТРК . Благо возможностей у них есть.
Сейчас это не секрет, но даже до 2014 года украинские подразделения радиотехнической и радиоэлектронной разведки 24/7 мониторили все КП от дивизии и крупнее, все перемещения авиации на аэродромах. Так у Украины возможностей меньше на порядок,
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:34

агент Арестович просто *бнулся мордой о тайбл

леша пропонує Україні перейти на сторону пуйла і кинути пред'яви колективному Западу
о це його так плющить від почуття особистої гідності і унікальності



люди в коментах пригадують фразу Арестовича:
"Дорогие друзья!

Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.

https://detector.media/medialife/articl ... -patryota/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:47

  prodigy написав:леша пропонує Україні перейти на сторону пуйла і кинути пред'яви колективному Западу
о це його так плющить від почуття особистої гідності і унікальності

ИЧСХ, ще в березні 2022 року я читав таке у рашистів, типу, українці, давайте об"єднуватись проти коллективного Заходу ...

Ну то таке, а от про Арестовича я не здивований і давно писав, що він самозакоханий гімнюк
Бо його спілкування з Дугіним даремно не проходить
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:55

  prodigy написав:леша пропонує Україні перейти на сторону пуйла і кинути пред'яви колективному Западу
о це його так плющить від почуття особистої гідності і унікальності



люди в коментах пригадують фразу Арестовича:
"Дорогие друзья!

Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.

https://detector.media/medialife/articl ... -patryota/


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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:04

  pesikot написав:
  prodigy написав:леша пропонує Україні перейти на сторону пуйла і кинути пред'яви колективному Западу
о це його так плющить від почуття особистої гідності і унікальності

ИЧСХ, ще в березні 2022 року я читав таке у рашистів, типу, українці, давайте об"єднуватись проти коллективного Заходу ...

Ну то таке, а от про Арестовича я не здивований і давно писав, що він самозакоханий гімнюк
Бо його спілкування з Дугіним даремно не проходить


ще одна підлюка мураева/мідвідчука всплила на єдиному марафоні
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:10

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:леша пропонує Україні перейти на сторону пуйла і кинути пред'яви колективному Западу
о це його так плющить від почуття особистої гідності і унікальності

ИЧСХ, ще в березні 2022 року я читав таке у рашистів, типу, українці, давайте об"єднуватись проти коллективного Заходу ...

Ну то таке, а от про Арестовича я не здивований і давно писав, що він самозакоханий гімнюк
Бо його спілкування з Дугіним даремно не проходить


ще одна підлюка мураева/мідвідчука всплила на єдиному марафоні

Так Голованов майже з самого початку марафону був
pesikot
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  #<1 ... 5985598659875988>
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