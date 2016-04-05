був здивований, коли побачив цих покидьків з каналів мураева вже лютому 22го, а особисто стару команду Інтера ( Дауґуле, Данилевич, Юсупова)
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Додано: Суб 23 гру, 2023 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 23 гру, 2023 17:36
Мда , не тривиально !
Юморком попахивает . Настраивает на соперничество .
Вы наверное перед написанием этого душераздирающего шедевра нашли в херсонских бескрайних степях не скошенные поля лечебной марихуаны .
Не у каждого хватит духа сотворить такой шедевр и так легко бросить его на растерзание нескольким учеткам , которых вы и так недолюбливаете .
Для этого необходим полет фантазии , коллективный разум испробовавших ганджубас .
...а строка
" Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!"
указывает на знание аГлицкАго .
Шедевр .Окопная фантазия .
Томление духа .
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