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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5985598659875988
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так Голованов майже з самого початку марафону був


був здивований, коли побачив цих покидьків з каналів мураева вже лютому 22го, а особисто стару команду Інтера ( Дауґуле, Данилевич, Юсупова)
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:36

  Успіх написав:Я лише трішечки переробив текст пісні))
Оригінал слухайте на ютубі.

Пісня про взаємну любов ТЦК з ухилянтами! :D
(присвячується всім тим, хто наче відмітився 22міс. тому в ТЦК і їм обіцяли подзвонити...) :
Я під лавою тебе знайду
Через пару місяців ми створим армію
Дай в ТЦК свій телефон
Візьмем тебе легко у полон

(далі співає ухилянт)
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди

Я ціле життя кудись іду
Або в АТБ, або в пивну
Тепер ти мене шукай,
А не найдеш, то Goodbye

Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди

Шукай мене в банках, тоді знайдеш
Як будеш в спортзалі, до мене підійдеш
Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!

Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди


Мда , не тривиально !
Юморком попахивает . Настраивает на соперничество .
Вы наверное перед написанием этого душераздирающего шедевра нашли в херсонских бескрайних степях не скошенные поля лечебной марихуаны .
Не у каждого хватит духа сотворить такой шедевр и так легко бросить его на растерзание нескольким учеткам , которых вы и так недолюбливаете .
Для этого необходим полет фантазии , коллективный разум испробовавших ганджубас .
...а строка
" Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!"

указывает на знание аГлицкАго .
Шедевр .Окопная фантазия .
Томление духа .
холява
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