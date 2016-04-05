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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5985598659875988
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так Голованов майже з самого початку марафону був


був здивований, коли побачив цих покидьків з каналів мураева вже лютому 22го, а особисто стару команду Інтера ( Дауґуле, Данилевич, Юсупова)
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:36

  Успіх написав:Я лише трішечки переробив текст пісні))
Оригінал слухайте на ютубі.

Пісня про взаємну любов ТЦК з ухилянтами! :D
(присвячується всім тим, хто наче відмітився 22міс. тому в ТЦК і їм обіцяли подзвонити...) :
Я під лавою тебе знайду
Через пару місяців ми створим армію
Дай в ТЦК свій телефон
Візьмем тебе легко у полон

(далі співає ухилянт)
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди

Я ціле життя кудись іду
Або в АТБ, або в пивну
Тепер ти мене шукай,
А не найдеш, то Goodbye

Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди

Шукай мене в банках, тоді знайдеш
Як будеш в спортзалі, до мене підійдеш
Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!

Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди
Знайди мене, подзвони
Я памятатиму твої сліди


Мда , не тривиально !
Юморком попахивает . Настраивает на соперничество .
Вы наверное перед написанием этого душераздирающего шедевра нашли в херсонских бескрайних степях не скошенные поля лечебной марихуаны .
Не у каждого хватит духа сотворить такой шедевр и так легко бросить его на растерзание нескольким учеткам , которых вы и так недолюбливаете .
Для этого необходим полет фантазии , коллективный разум испробовавших ганджубас .
...а строка
" Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!"

указывает на знание аГлицкАго .
Шедевр .Окопная фантазия .
Томление духа .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 18:01

Для оптимізму від експерта:
1000+2000 -- кожен день по бригаді ворога вибуває під Авдієвкою.
https://m.youtube.com/watch?v=pFufVTaOEdM

Трохи песимізму - без помічі партнерів зброї вистачить максимально до травня.
При катастрофічному сценарії - партизанщина.

(Оскільки хоч якась допомога однозначно все ж таки буде, то на наступний рік чим воювати є. І якщо ворога стримали на початку нападу, то в сьогоднішніх умовах тим паче -- при найгіршому сценарії далеко він не просунеться. Мабуть з такої позиції і виходить військово-політичне керівництво в своїх рішеннях. І партнери теж).
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 18:12

  холява написав:antey1969

Здравствуйте , Уважаемый коллега !

Задают мне вопрос , мол почему злой такой ?
Особенно на людей которые выехали .
Мне бы хотелось озвучить свою позицию .

У меня оба племянника съе.....ли в Польшу .Оба механики на судне . То в рейс , то с рейса и обратно в ПОЛЬШУ . Где проживают их жены и дети .
Зарегистрированы как беженцы .
Не в Украину , где получили образование ,выросли , завели семьи , детей , купили квартиры , а в Польшу !
НУ ПОЧЕМУ в Польшу и почему беженцы ?
Вы же УБЕЖАЛИ !
Почему вы прикрываетесь беЖенством с своей Украины ?
Вы же должны защищать Украину !


Механик на судне должен судно ремонтировать, вроже же логично. Это как повар готовить, учитель учить, щофер водить, военный защищать, гинеколог девкам между ног смотреть. Почему кто-то считает что другой ДОЛЖЕН менять профессию? Он эту профессию любит и умеет, жизнь одна, в своей стране такой професси больше не предлагают, где несоответствие?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 18:28

  ЛАД написав:Интересно у нас на форуме!
С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности.
С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
І мені цікаво.
Чи розуміє лад що написав дурницю? Бо по міркам військового часу ( маніпулятивні твердження) можуть привести до буцегарні
Поясню
1 Податкова не має жодного відношення до справи теоретичного розкрадання в 1,5 млрд грн
По тій простій причині що податкова не перевіряє Державні структури...бо в них апріорі відсутній прибуток.
А раз нема прибутку - то шукати податки з того чого нема - якесь дивне заняття.
2 Податкова перевіряє тих в кого є прибуток і виникають обовязки до сплати податків...

Тому скільки завгодно можна підсилювати податкову - це все одно не збільшить обєми сплати податків
3 Державні підприємства перевіряє КРУ ( виключно крізь призму правильності виплат отриманих грошей) І економічний відділ СБУ + ВЕБ


От так і народжуютья фейки ..а фейкометам за ці народження держава агресор непогано платить...
Правда у нас є дурні, які роблять цю роботу для агресора- безкоштовно...
Але це вже маразм /клініка...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 18:33

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  antey1969 написав:даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации.
1 Плюнути на своє політичне майбутнє
2 ЗАПРОПОНУВАТИ частинку своєї влади - тим хто має знання що з нею робити.

1. Первое сделать можно, зная ответ на второе.
2. "хто має знання що з нею робити" (кроме того, чтобы дальше грабить страну)? "Имя, сестра, имя!"
Таким як ти не достатньо розбомбити квартиру щоб до тебе дійшло що росія це не високоморальна культура - а орда яка хоче згвалтувати твою внучку....
Тому якщо я напишу Порошенко/Яценюк/Гонтарєва... - ти ж на гімно спливеш від лютою пролетарської ненависті.
При цьому для тих в кого вальцман=барига
Як не як - а він наприклад більше донатить ніж сьогоднішні...
Йогобачення майбутнього розвитку подій- виявилось точнішим...
і так далі
Тому будь яке підсилення нуля - є позитивом.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 18:38

katso

Все дело в отношении к долгу перед Украиной .
Перед своей Державой .
Если у тебя есть паспорт Украины то его необходимо носить с гордостью , потому что если не будет нашей страны , то будешь носить огрызок бумаги где будет написано что ты НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА .
А тебе в лицо говорить будут или спрашивать , как же ты страну прое...ал .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 18:40

  холява написав:katso

Все дело в отношении к долгу перед Украиной .
Перед своей Державой .
Если у тебя есть паспорт Украины то его необходимо носить с гордостью , потому что если не будет нашей страны , то будешь носить огрызок бумаги где будет написано что ты НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА .
А тебе в лицо говорить будут или спрашивать , как же ты страну прое...ал .

вы зачем кормите консерву-провокатора?
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Почему кто-то считает что другой ДОЛЖЕН менять профессию?


так не треба щось міняти (тобто виходити з зони комфорту), але так думають не всі
і багато людей кардинально змінили своє життя (і життя своєї родини-дружини/дітей/батьків), коли покинули професію, бізнес , любиму дружину і дітей і пішли захищати
і не тільки країну (а тих самих своїх )

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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 19:09

холява

а как быть с теми кто ее с 91 года прое..т. Реально прое..т, не то что ваши родственники. И даже сейчас , за эти 2 года, когда б уже призадуматься, но нет как в последний раз (наверное и правда чуть больше знают). Когда одним на фронт, у другого министра - сын со зрением (другие зрячие, одна рука - не приговор), у Данилова служат, но мы ничего не понимаем. Когда мы начнем хотя бы приближаться к Израилю. Или поговорка когда родились хохлы, заплакали все евреи таки с глубинным смыслом.

Вы слова Маннергейма помните?
и давайте без консерв (это я следующему ответившему, не Вам), сами подняли эту тему. легко когда аргументов нет, про консервы.
Пан Холява, давно помню ваш ник, читаю с уважением со времен дяди Саши, но каждый имеет на свою позицию, и живет своей головой.
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