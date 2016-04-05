був здивований, коли побачив цих покидьків з каналів мураева вже лютому 22го, а особисто стару команду Інтера ( Дауґуле, Данилевич, Юсупова)
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Додано: Суб 23 гру, 2023 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 23 гру, 2023 17:36
Мда , не тривиально !
Юморком попахивает . Настраивает на соперничество .
Вы наверное перед написанием этого душераздирающего шедевра нашли в херсонских бескрайних степях не скошенные поля лечебной марихуаны .
Не у каждого хватит духа сотворить такой шедевр и так легко бросить его на растерзание нескольким учеткам , которых вы и так недолюбливаете .
Для этого необходим полет фантазии , коллективный разум испробовавших ганджубас .
...а строка
" Серед чужих країн - мене не шукай
Я ж сібався - тому гудбай!"
указывает на знание аГлицкАго .
Шедевр .Окопная фантазия .
Томление духа .
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:01
Для оптимізму від експерта:
1000+2000 -- кожен день по бригаді ворога вибуває під Авдієвкою.
Трохи песимізму - без помічі партнерів зброї вистачить максимально до травня.
При катастрофічному сценарії - партизанщина.
(Оскільки хоч якась допомога однозначно все ж таки буде, то на наступний рік чим воювати є. І якщо ворога стримали на початку нападу, то в сьогоднішніх умовах тим паче -- при найгіршому сценарії далеко він не просунеться. Мабуть з такої позиції і виходить військово-політичне керівництво в своїх рішеннях. І партнери теж).
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:12
Механик на судне должен судно ремонтировать, вроже же логично. Это как повар готовить, учитель учить, щофер водить, военный защищать, гинеколог девкам между ног смотреть. Почему кто-то считает что другой ДОЛЖЕН менять профессию? Он эту профессию любит и умеет, жизнь одна, в своей стране такой професси больше не предлагают, где несоответствие?
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:28
І мені цікаво.
Чи розуміє лад що написав дурницю? Бо по міркам військового часу ( маніпулятивні твердження) можуть привести до буцегарні
Поясню
1 Податкова не має жодного відношення до справи теоретичного розкрадання в 1,5 млрд грн
По тій простій причині що податкова не перевіряє Державні структури...бо в них апріорі відсутній прибуток.
А раз нема прибутку - то шукати податки з того чого нема - якесь дивне заняття.
2 Податкова перевіряє тих в кого є прибуток і виникають обовязки до сплати податків...
Тому скільки завгодно можна підсилювати податкову - це все одно не збільшить обєми сплати податків
3 Державні підприємства перевіряє КРУ ( виключно крізь призму правильності виплат отриманих грошей) І економічний відділ СБУ + ВЕБ
От так і народжуютья фейки ..а фейкометам за ці народження держава агресор непогано платить...
Правда у нас є дурні, які роблять цю роботу для агресора- безкоштовно...
Але це вже маразм /клініка...
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:33
Таким як ти не достатньо розбомбити квартиру щоб до тебе дійшло що росія це не високоморальна культура - а орда яка хоче згвалтувати твою внучку....
Тому якщо я напишу Порошенко/Яценюк/Гонтарєва... - ти ж на гімно спливеш від лютою пролетарської ненависті.
При цьому для тих в кого вальцман=барига
Як не як - а він наприклад більше донатить ніж сьогоднішні...
Йогобачення майбутнього розвитку подій- виявилось точнішим...
і так далі
Тому будь яке підсилення нуля - є позитивом.
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:38
katso
Все дело в отношении к долгу перед Украиной .
Перед своей Державой .
Если у тебя есть паспорт Украины то его необходимо носить с гордостью , потому что если не будет нашей страны , то будешь носить огрызок бумаги где будет написано что ты НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА .
А тебе в лицо говорить будут или спрашивать , как же ты страну прое...ал .
Додано: Суб 23 гру, 2023 18:40
вы зачем кормите консерву-провокатора?
Додано: Суб 23 гру, 2023 19:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
так не треба щось міняти (тобто виходити з зони комфорту), але так думають не всі
і багато людей кардинально змінили своє життя (і життя своєї родини-дружини/дітей/батьків), коли покинули професію, бізнес , любиму дружину і дітей і пішли захищати
і не тільки країну (а тих самих своїх )
Додано: Суб 23 гру, 2023 19:09
холява
а как быть с теми кто ее с 91 года прое..т. Реально прое..т, не то что ваши родственники. И даже сейчас , за эти 2 года, когда б уже призадуматься, но нет как в последний раз (наверное и правда чуть больше знают). Когда одним на фронт, у другого министра - сын со зрением (другие зрячие, одна рука - не приговор), у Данилова служат, но мы ничего не понимаем. Когда мы начнем хотя бы приближаться к Израилю. Или поговорка когда родились хохлы, заплакали все евреи таки с глубинным смыслом.
Вы слова Маннергейма помните?
и давайте без консерв (это я следующему ответившему, не Вам), сами подняли эту тему. легко когда аргументов нет, про консервы.
Пан Холява, давно помню ваш ник, читаю с уважением со времен дяди Саши, но каждый имеет на свою позицию, и живет своей головой.
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