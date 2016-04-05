Успіх написав:Я лише трішечки переробив текст пісні)) Оригінал слухайте на ютубі.
Пісня про взаємну любов ТЦК з ухилянтами! (присвячується всім тим, хто наче відмітився 22міс. тому в ТЦК і їм обіцяли подзвонити...) : Я під лавою тебе знайду Через пару місяців ми створим армію Дай в ТЦК свій телефон Візьмем тебе легко у полон
(далі співає ухилянт) Знайди мене, подзвони Я памятатиму твої сліди Знайди мене, подзвони Я памятатиму твої сліди
Я ціле життя кудись іду Або в АТБ, або в пивну Тепер ти мене шукай, А не найдеш, то Goodbye
Знайди мене, подзвони Я памятатиму твої сліди Знайди мене, подзвони Я памятатиму твої сліди
Шукай мене в банках, тоді знайдеш Як будеш в спортзалі, до мене підійдеш Серед чужих країн - мене не шукай Я ж сібався - тому гудбай!
Знайди мене, подзвони Я памятатиму твої сліди Знайди мене, подзвони Я памятатиму твої сліди
Мда , не тривиально ! Юморком попахивает . Настраивает на соперничество . Вы наверное перед написанием этого душераздирающего шедевра нашли в херсонских бескрайних степях не скошенные поля лечебной марихуаны . Не у каждого хватит духа сотворить такой шедевр и так легко бросить его на растерзание нескольким учеткам , которых вы и так недолюбливаете . Для этого необходим полет фантазии , коллективный разум испробовавших ганджубас . ...а строка " Серед чужих країн - мене не шукай Я ж сібався - тому гудбай!"
указывает на знание аГлицкАго . Шедевр .Окопная фантазия . Томление духа .
Трохи песимізму - без помічі партнерів зброї вистачить максимально до травня. При катастрофічному сценарії - партизанщина.
(Оскільки хоч якась допомога однозначно все ж таки буде, то на наступний рік чим воювати є. І якщо ворога стримали на початку нападу, то в сьогоднішніх умовах тим паче -- при найгіршому сценарії далеко він не просунеться. Мабуть з такої позиції і виходить військово-політичне керівництво в своїх рішеннях. І партнери теж).
ЛАД написав:Интересно у нас на форуме! С одной стороны, постоянные разговоры о всеобщей коррупции, разворовывании средств, бесхозяйственности. С другой стороны, налоговые проверки во время войны не нужны и чуть ли недопустимы, задержание за "розкрадання 1,5 млрд грн" "сомнительно".
І мені цікаво. Чи розуміє лад що написав дурницю? Бо по міркам військового часу ( маніпулятивні твердження) можуть привести до буцегарні Поясню 1 Податкова не має жодного відношення до справи теоретичного розкрадання в 1,5 млрд грн По тій простій причині що податкова не перевіряє Державні структури...бо в них апріорі відсутній прибуток. А раз нема прибутку - то шукати податки з того чого нема - якесь дивне заняття. 2 Податкова перевіряє тих в кого є прибуток і виникають обовязки до сплати податків...
Тому скільки завгодно можна підсилювати податкову - це все одно не збільшить обєми сплати податків 3 Державні підприємства перевіряє КРУ ( виключно крізь призму правильності виплат отриманих грошей) І економічний відділ СБУ + ВЕБ
От так і народжуютья фейки ..а фейкометам за ці народження держава агресор непогано платить... Правда у нас є дурні, які роблять цю роботу для агресора- безкоштовно... Але це вже маразм /клініка...
antey1969 написав:даже не представляю что нужно делать на месте нашего руководства в текущей ситуации.
1 Плюнути на своє політичне майбутнє 2 ЗАПРОПОНУВАТИ частинку своєї влади - тим хто має знання що з нею робити.
1. Первое сделать можно, зная ответ на второе. 2. "хто має знання що з нею робити" (кроме того, чтобы дальше грабить страну)? "Имя, сестра, имя!"
Таким як ти не достатньо розбомбити квартиру щоб до тебе дійшло що росія це не високоморальна культура - а орда яка хоче згвалтувати твою внучку.... Тому якщо я напишу Порошенко/Яценюк/Гонтарєва... - ти ж на гімно спливеш від лютою пролетарської ненависті. При цьому для тих в кого вальцман=барига Як не як - а він наприклад більше донатить ніж сьогоднішні... Йогобачення майбутнього розвитку подій- виявилось точнішим... і так далі Тому будь яке підсилення нуля - є позитивом.
Все дело в отношении к долгу перед Украиной . Перед своей Державой . Если у тебя есть паспорт Украины то его необходимо носить с гордостью , потому что если не будет нашей страны , то будешь носить огрызок бумаги где будет написано что ты НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА . А тебе в лицо говорить будут или спрашивать , как же ты страну прое...ал .
Все дело в отношении к долгу перед Украиной . Перед своей Державой . Если у тебя есть паспорт Украины то его необходимо носить с гордостью , потому что если не будет нашей страны , то будешь носить огрызок бумаги где будет написано что ты НИКТО и НИЧТО и из НИ ОТКУДА . А тебе в лицо говорить будут или спрашивать , как же ты страну прое...ал .
katso написав:Почему кто-то считает что другой ДОЛЖЕН менять профессию?
так не треба щось міняти (тобто виходити з зони комфорту), але так думають не всі і багато людей кардинально змінили своє життя (і життя своєї родини-дружини/дітей/батьків), коли покинули професію, бізнес , любиму дружину і дітей і пішли захищати і не тільки країну (а тих самих своїх )
а как быть с теми кто ее с 91 года прое..т. Реально прое..т, не то что ваши родственники. И даже сейчас , за эти 2 года, когда б уже призадуматься, но нет как в последний раз (наверное и правда чуть больше знают). Когда одним на фронт, у другого министра - сын со зрением (другие зрячие, одна рука - не приговор), у Данилова служат, но мы ничего не понимаем. Когда мы начнем хотя бы приближаться к Израилю. Или поговорка когда родились хохлы, заплакали все евреи таки с глубинным смыслом.
Вы слова Маннергейма помните? и давайте без консерв (это я следующему ответившему, не Вам), сами подняли эту тему. легко когда аргументов нет, про консервы. Пан Холява, давно помню ваш ник, читаю с уважением со времен дяди Саши, но каждый имеет на свою позицию, и живет своей головой.