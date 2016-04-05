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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5986598759885989
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:42

  Hotab написав:барабашов ,
Хаттаб сказал - Пэтриот дорогой и ланцетов боится


118 кг бесполезного ливера, есть хотя бы подростковое недоразвитое представление об организации эшелонированной ПВО?
Хоть бы сколько млрд долларов оно не стоило, но оно боится копеечной Ф1 или РПГ. И задача не пустить пехотинца к нему. Точно так же ПВО больших радиусов боится малогабаритных маловысотных малоскоростных целей, особенно из хитрых материалов, коими являются БПЛА. Потому такого рода ПВО должно прикрываться ЗРК малого радиуса, которые как раз заточены на БПЛА. Потому да, когда таскают такой комплекс к ЛБЗ, надо тащить еще много всего. В том числе спецуру, которая будет защищать от ДРГ.
Оно то чувство юмора это прекрасно, но оно должно немного опираться на базовые знания. Потому что иначе получается детский лепет огромного малоразвитого гоблина из лечебницы ментальных заболеваний.
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Рад слышать мнение высокопропитого 65кг говна с погонами прапора, которое точно не отличит свч лампу из КВЧ усилителя радара от магнетрона микроволновки.
Будешь теперь не хотаб, а синий прапор в поисках красной кнопки, в общем известный персонаж из "ДМБ"
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:45

  барабашов написав:Рад слышать мнение высокопропитого 65кг говна с погонами прапора,
зачем вы нашу африканскую гориллу обижаете?
вот его медалька на родине ждёт
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:56

  холява написав:flyman

Хорошо , обещаю сегодня больше не флудить .
Я за то , чтобы мы все стали на защиту того ЕДИНСТВЕННОГО что у нас есть -УКРАИНА .
Я за то чтобы государство любыми методами отстояло свою независимость .
Чтобы не было хитрожопых .Которые хоть за деньги хоть за золото , воевать не пойдут .
Они лучше уедут подальше чтобы не убили , в надежде что выживут .


проблема не в том что они петляют тут или свалили, проблема в том что они будут отворачиваться от тех кто защитил Украину. да и сейчас отворачиваются.
у меня на площадке живет сосед. шваркнул инсульт еще весной 2022 года когда был в мясорубке. не знаю как его вывозили но он выжил. в итоге в УБД написано что он просто служил а не во время защиты Украины получил инвалидность (а это сразу выплата с 800К упала до 250К, экономщики хреновы) и плюс оформили не как инсульт а как инфаркт.
а вот те кто отворачивается от защитников - те что сейчас что после войны будут чухать себя нормально.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:00

Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
Діана Гасюк
Сьогодні, 01:20 glavcom.ua

Уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ. Про це розповів керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі, його цитує Postimees.

Україна поки не зверталася до уряду Естонії з таким проханням. Разом з тим, Таллін відмовиться схвалювати запит, якщо він все ж таки надійде.

«Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати», – сказав представник МВС.


“ай маладци...
А от коли на вас нападуть -- тоді вже змушуватимете воювати тих хитродупенків? Чи закриєте їх своїми грудьми і життями?
А своїм скільки заплатите? Бо от в Україні 3.2т$ (9 середніх зарплат -- то чомусь замало...)

Раніше повідомлялося, що Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico. У Німеччині не будуть примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

“ай маладци...”
А... Це вже було.
Але питання теж що і естонцям, з урахуванням, що німці багатші ж...

І не треба тут рвати футболку, що московія забоїться.
Чого саме? От що ви їй зробите? Вдарите неяд.ракетами по території? І що? Коли навіть маленькій Україні вже на всі ті ракети начхати... Куди будете бити по 1/8 суші?

Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно»,

А давайте зробимо все по класиці?
Ота де “живі заздритимуть мертвив!”, “Всесвіт здригнеться”, “світанку вони не побачать...”, “прокляття переслідувати їх вічно”, “а потім вони всі помруть”.
Або хоча би “ахрана атмєна, ухилант, ухилянт, ахтунг, ахтунг!” Га?

Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.

Око за око, і зуб за зуб?
Знаю одного солдата пораненого в око. Кому можна виколоти?
А я зуб втратив. Кому можна вибити?
І щоб вони так само 22міс не знали як і ми? Таке пекло теж їм влаштуєте? Справедливо ж буде...
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:12

  cohan написав:
  Sinbad777 написав:холяваКогда мы начнем хотя бы приближаться к Израилю.

таки уже ского! Ви таки много знаите стран с обовъязковою жиночою мобилизациею? ой вей

уже: мінори, хануки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:14

  vitaliiangel написав:
Росія може напасти на Європу взимку 2024-25 року, - BILD
https://www.unian.ua/war/rosiya-mozhe-n ... 92075.html

На фронті гостро не вистачає боєприпасів, наступальні операції скасовано, – WP
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... ws_in_post

1 "шкіряна торпеда" з "веслом" заміняє 1 "кабанчика"
flyman
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