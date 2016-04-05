Додано: Суб 23 гру, 2023 21:00

Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків

Діана Гасюк

Сьогодні, 01:20 glavcom.ua



Уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ. Про це розповів керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі, його цитує Postimees.



Україна поки не зверталася до уряду Естонії з таким проханням. Разом з тим, Таллін відмовиться схвалювати запит, якщо він все ж таки надійде.



«Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати», – сказав представник МВС.



Раніше повідомлялося, що Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico. У Німеччині не будуть примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.



Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно»,



Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.



“ай маладци...А от коли на вас нападуть -- тоді вже змушуватимете воювати тих хитродупенків? Чи закриєте їх своїми грудьми і життями?А своїм скільки заплатите? Бо от в Україні 3.2т$ (9 середніх зарплат -- то чомусь замало...)“ай маладци...”А... Це вже було.Але питання теж що і естонцям, з урахуванням, що німці багатші ж...І не треба тут рвати футболку, що московія забоїться.Чого саме? От що ви їй зробите? Вдарите неяд.ракетами по території? І що? Коли навіть маленькій Україні вже на всі ті ракети начхати... Куди будете бити по 1/8 суші?А давайте зробимо все по класиці?Ота де “живі заздритимуть мертвив!”, “Всесвіт здригнеться”, “світанку вони не побачать...”, “прокляття переслідувати їх вічно”, “а потім вони всі помруть”.Або хоча би “ахрана атмєна, ухилант, ухилянт, ахтунг, ахтунг!” Га?Око за око, і зуб за зуб?Знаю одного солдата пораненого в око. Кому можна виколоти?А я зуб втратив. Кому можна вибити?І щоб вони так само 22міс не знали як і ми? Таке пекло теж їм влаштуєте? Справедливо ж буде...