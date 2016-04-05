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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 гру, 2023 20:45
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 23 гру, 2023 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 20:56
холява написав:flyman
Хорошо , обещаю сегодня больше не флудить .
Я за то , чтобы мы все стали на защиту того ЕДИНСТВЕННОГО что у нас есть -УКРАИНА .
Я за то чтобы государство любыми методами отстояло свою независимость .
Чтобы не было хитрожопых .Которые хоть за деньги хоть за золото , воевать не пойдут .
Они лучше уедут подальше чтобы не убили , в надежде что выживут .
проблема не в том что они петляют тут или свалили, проблема в том что они будут отворачиваться от тех кто защитил Украину. да и сейчас отворачиваются.
у меня на площадке живет сосед. шваркнул инсульт еще весной 2022 года когда был в мясорубке. не знаю как его вывозили но он выжил. в итоге в УБД написано что он просто служил а не во время защиты Украины получил инвалидность (а это сразу выплата с 800К упала до 250К, экономщики хреновы) и плюс оформили не как инсульт а как инфаркт.
а вот те кто отворачивается от защитников - те что сейчас что после войны будут чухать себя нормально.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:00
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
Діана Гасюк
Сьогодні, 01:20 glavcom.ua
Уряд Естонії не змушуватиме українських чоловіків, які мешкають на території країни, повертатися в Україну для служби у ЗСУ. Про це розповів керівник департаменту прикордонної та міграційної політики МВС Естонії Янек Мягі, його цитує Postimees.
Україна поки не зверталася до уряду Естонії з таким проханням. Разом з тим, Таллін відмовиться схвалювати запит, якщо він все ж таки надійде.
«Україна не має законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і ми не маємо підстав їх видавати», – сказав представник МВС.
“ай маладци...
А от коли на вас нападуть -- тоді вже змушуватимете воювати тих хитродупенків? Чи закриєте їх своїми грудьми і життями?
А своїм скільки заплатите? Бо от в Україні 3.2т$ (9 середніх зарплат -- то чомусь замало...)
Раніше повідомлялося, що Міноборони України планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico. У Німеччині не будуть примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.
“ай маладци...”
А... Це вже було.
Але питання теж що і естонцям, з урахуванням, що німці багатші ж...
І не треба тут рвати футболку, що московія забоїться.
Чого саме? От що ви їй зробите? Вдарите неяд.ракетами по території? І що? Коли навіть маленькій Україні вже на всі ті ракети начхати... Куди будете бити по 1/8 суші?
Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно»,
А давайте зробимо все по класиці?
Ота де “живі заздритимуть мертвив!”, “Всесвіт здригнеться”, “світанку вони не побачать...”, “прокляття переслідувати їх вічно”, “а потім вони всі помруть”.
Або хоча би “ахрана атмєна, ухилант, ухилянт, ахтунг, ахтунг!” Га?
Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.
Око за око, і зуб за зуб?
Знаю одного солдата пораненого в око. Кому можна виколоти?
А я зуб втратив. Кому можна вибити?
І щоб вони так само 22міс не знали як і ми? Таке пекло теж їм влаштуєте? Справедливо ж буде...
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:18
“он жерєбьонок” тема:
Молодих на війну: комбат з Авдіївського напрямку закликав мобілізувати 18-21-річних хлопців
Автор
Комбат з Авдіївського напрямку пояснив, чому треба знижувати мобілізаційний вік і залучати молодих хлопців до бойових дій.
Командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який воює на північному фланзі Авдіївського напрямку, жорстко висловився про необхідність зниження мобілізаційного віку.
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
Зокрема, Губаренко виступає за те, щоб у бойових діях брали учась солдати строкової служби.
"На початок війни у нас були строковики – це що, не військовослужбовці? Це не військовослужбовці, які пройшли фахову підготовку за спеціальностями? Вони не мають воювати? У нас в батальйоні строковики воювали – 18, 19, 20, 21 рік, і дуже круто воювали. І досі ті, хто залишилися, підписали контракт, воюють", – каже командир.
На його думку, якщо у 18 років людина має паспорт, може вживати алкоголь, курити, ходити по дискотеках, то може і воювати.
"Наші контрактники воювали краще за інших, тягнули на собі підрозділ, вони були рушійною силою. Але зараз у нас їх уже немає. Їх або забрали назад у військову частину, або вони підписали контракт", – розповідає комбат.
Він зауважує, що чоловіки старше 40 років дуже часто не можуть ефективно воювати через стан здоров'я.
За словами військового, після 40 років у людей у стресових ситуаціях проявляються хронічні хвороби – язва, давній перелом ноги, суглоби, гіпертонія, травми тощо.
"Багато хто, прикриваючись цим, ухиляється від виконання завдань. Якщо йому лікар написав "звільнити від виконання певних завдань" або "надати лікарняний", то я не можу поставити його в окоп", – пояснив комбат і відзначив, що з молодшими військовослужбовцями таких проблем менше.
Зниження мобілізаційного віку: що відомо
Нагадаємо, наразі в Україні особи від 18 до 27 років (за вийнятком тих, хто має військовий досвід, проходив військову строкову службу, або навчання на військовій кафедрі) не підлягають мобілізації.
Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.
У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку з 27 до 25.
Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.
Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.
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Bobua
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:21
Bobua написав:
І щоб вони так само 22міс не знали як і ми? Таке пекло теж їм влаштуєте? Справедливо ж буде...
Що цікаво - що нас маринують вже 22(!!!) місяці і ніхто нікуя нас не питає!
А до ухилянтів - то просто не знають, як звернутись до них)) що їм запропонувати, щоб не образити їх)) що і як їм буде зручно і т.д.
Альо!!!!
Агов!!!!!
Ми, фронтовики - ТУТ!!!
МОЖЕ НАС ЗАПИТАЄТЕ, ЩО КРАЩЕ НАМ?
А то якісь собі... ой ні, НАМ 36міс придумали і носяться з ними!
А де варіанти 6, 12, 24міс?
Де?!
Чому нас ніхто не питає?
Чому нас/наші думки/пропозиції/бажання ігнорують?
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:22
Bobua написав:
“он жерєбьонок” тема:
Молодих на війну: комбат з Авдіївського напрямку закликав мобілізувати 18-21-річних хлопців
Автор
Комбат з Авдіївського напрямку пояснив, чому треба знижувати мобілізаційний вік і залучати молодих хлопців до бойових дій.
Командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який воює на північному фланзі Авдіївського напрямку, жорстко висловився про необхідність зниження мобілізаційного віку.
Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
Зокрема, Губаренко виступає за те, щоб у бойових діях брали учась солдати строкової служби.
"На початок війни у нас були строковики – це що, не військовослужбовці? Це не військовослужбовці, які пройшли фахову підготовку за спеціальностями? Вони не мають воювати? У нас в батальйоні строковики воювали – 18, 19, 20, 21 рік, і дуже круто воювали. І досі ті, хто залишилися, підписали контракт, воюють", – каже командир.
На його думку, якщо у 18 років людина має паспорт, може вживати алкоголь, курити, ходити по дискотеках, то може і воювати.
"Наші контрактники воювали краще за інших, тягнули на собі підрозділ, вони були рушійною силою. Але зараз у нас їх уже немає. Їх або забрали назад у військову частину, або вони підписали контракт", – розповідає комбат.
Він зауважує, що чоловіки старше 40 років дуже часто не можуть ефективно воювати через стан здоров'я.
За словами військового, після 40 років у людей у стресових ситуаціях проявляються хронічні хвороби – язва, давній перелом ноги, суглоби, гіпертонія, травми тощо.
"Багато хто, прикриваючись цим, ухиляється від виконання завдань. Якщо йому лікар написав "звільнити від виконання певних завдань" або "надати лікарняний", то я не можу поставити його в окоп", – пояснив комбат і відзначив, що з молодшими військовослужбовцями таких проблем менше.
Зниження мобілізаційного віку: що відомо
Нагадаємо, наразі в Україні особи від 18 до 27 років (за вийнятком тих, хто має військовий досвід, проходив військову строкову службу, або навчання на військовій кафедрі) не підлягають мобілізації.
Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.
У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку з 27 до 25.
Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.
Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.
Чому не 13?
Олег Кошовий 16
Валя Котик 14
Павлік Морозов 13
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:25
flyman написав: vitaliiangel написав:
1 "шкіряна торпеда" з "веслом" заміняє 1 "кабанчика"
В Кринках???
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:35
Bobua написав:
Він зауважує, що чоловіки старше 40 років дуже часто не можуть ефективно воювати через стан здоров'я
Саме так і є.
Он я обмежено-придатний... - якщо з броником пробіжу 100м, то далі мене хіба треба тягти за собою по траві)) - віддишка така, як в тому мультику "джентльмени, ви слішком много курітє"© Але в тому то і справа, що я не курящий!!!
І на рвоту тягне після такої пробіжки, чи фізичного навантаження (є проблеми зі шлунком/підшлунковою)
І то я ще не все розказую))
Але тримаюсь вже 22місяці!!!
І то мені тільки 40+
А в нас тут є і під 50 і за 50!!!
То он заряджаючі, яким +/-50, то вже і вмлівали, і снаряди з рук випадали їм... - ну НЕ мають люди здоров'я в такому віці, НЕ мають!!!
Це рідкість, хто немає ніяких серйозних хворіб в такому віці!
То накуя таких людей маринувати 22місяці?!!!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 23 гру, 2023 21:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:49
mephala написав:
проблема не в том что они петляют тут или свалили, проблема в том что они будут отворачиваться от тех кто защитил Украину. да и сейчас отворачиваются.
у меня на площадке живет сосед. шваркнул инсульт еще весной 2022 года когда был в мясорубке. не знаю как его вывозили но он выжил. в итоге в УБД написано что он просто служил а не во время защиты Украины
получил инвалидность (а это сразу выплата с 800К упала до 250К, экономщики хреновы) и плюс оформили не как инсульт а как инфаркт.
а вот те кто отворачивается от защитников - те что сейчас что после войны будут чухать себя нормально.
Це не проблема, моєму товаришу так написали за поранення, він спочатку не помітив, потім пішов до них і виписали нове заключення без всяких проблем.
Востаннє редагувалось unicdima
в Суб 23 гру, 2023 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 21:51
Успіх написав:
Саме так і є.
Он я обмежено-придатний... - якщо з броником пробіжу 100м, то далі мене хіба треба тягти за собою по траві)) - віддишка така, як в тому мультику "джентльмени, ви слішком много курітє"© Але в тому то і справа, що я не курящий!!!
Ти ще скажи, що не п'єш)))
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