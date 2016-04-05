

Молодих на війну: комбат з Авдіївського напрямку закликав мобілізувати 18-21-річних хлопців

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Комбат з Авдіївського напрямку пояснив, чому треба знижувати мобілізаційний вік і залучати молодих хлопців до бойових дій.





Командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який воює на північному фланзі Авдіївського напрямку, жорстко висловився про необхідність зниження мобілізаційного віку.



Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".



Зокрема, Губаренко виступає за те, щоб у бойових діях брали учась солдати строкової служби.



"На початок війни у нас були строковики – це що, не військовослужбовці? Це не військовослужбовці, які пройшли фахову підготовку за спеціальностями? Вони не мають воювати? У нас в батальйоні строковики воювали – 18, 19, 20, 21 рік, і дуже круто воювали. І досі ті, хто залишилися, підписали контракт, воюють", – каже командир.



На його думку, якщо у 18 років людина має паспорт, може вживати алкоголь, курити, ходити по дискотеках, то може і воювати.



"Наші контрактники воювали краще за інших, тягнули на собі підрозділ, вони були рушійною силою. Але зараз у нас їх уже немає. Їх або забрали назад у військову частину, або вони підписали контракт", – розповідає комбат.



Він зауважує, що чоловіки старше 40 років дуже часто не можуть ефективно воювати через стан здоров'я.



За словами військового, після 40 років у людей у стресових ситуаціях проявляються хронічні хвороби – язва, давній перелом ноги, суглоби, гіпертонія, травми тощо.



"Багато хто, прикриваючись цим, ухиляється від виконання завдань. Якщо йому лікар написав "звільнити від виконання певних завдань" або "надати лікарняний", то я не можу поставити його в окоп", – пояснив комбат і відзначив, що з молодшими військовослужбовцями таких проблем менше.



Зниження мобілізаційного віку: що відомо

Нагадаємо, наразі в Україні особи від 18 до 27 років (за вийнятком тих, хто має військовий досвід, проходив військову строкову службу, або навчання на військовій кафедрі) не підлягають мобілізації.



Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.



У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку з 27 до 25.



Раніше командир першого штурмовго батальйону, третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.



Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

