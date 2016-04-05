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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5987598859895990
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:05

  unicdima написав:
  Успіх написав:Саме так і є.
Он я обмежено-придатний... - якщо з броником пробіжу 100м, то далі мене хіба треба тягти за собою по траві)) - віддишка така, як в тому мультику "джентльмени, ви слішком много курітє"© Але в тому то і справа, що я не курящий!!!

Ти ще скажи, що не п'єш)))

Ну не в такій кількості, як тут більшість полюбляє цю справу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Олег Кошовий 16
Валя Котик 14
Павлік Морозов 13

...ГОРЯЧИЙ Андруша 50+
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:10

  Успіх написав:
  Bobua написав:І щоб вони так само 22міс не знали як і ми? Таке пекло теж їм влаштуєте? Справедливо ж буде...
Що цікаво - що нас маринують вже 22(!!!) місяці і ніхто нікуя нас не питає!
А до ухилянтів - то просто не знають, як звернутись до них)) що їм запропонувати, щоб не образити їх)) що і як їм буде зручно і т.д.

Альо!!!!
Агов!!!!!
Ми, фронтовики - ТУТ!!!

МОЖЕ НАС ЗАПИТАЄТЕ, ЩО КРАЩЕ НАМ?

А то якісь собі... ой ні, НАМ 36міс придумали і носяться з ними!

А де варіанти 6, 12, 24міс?
Де?!

Чому нас ніхто не питає?

Чому нас/наші думки/пропозиції/бажання ігнорують?



УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации . Что вас показывают как авторитетного человека и знатока .
Вы же понимаете , что на данном ресурсе НИКТО НЕ РЕШИТ эту проблему .
Зачем вы с упорством параноика снова затеяли это обсуждение ?
ЗДЕСЬ этот вопрос не решается .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:19

барабашов ,
65кг говна

Как ты высчитал? По интегралу (если ты знаешь это слово) ? Что именно 65 кг из 90-94 (в зависимости от спортивности формы) дерьма? :D
По прапорщику, сержанту, ефрейтору… с красным носом или красной кнопкой… мне ж реально без разницы что думает обо мне мешок налитый непонятной субстанцией, с отдышкой от того, что по клаве лупашит пальцами. :D
Будет что-то мудрее, чем «с палками на токмак» - приходи. Но, должен отметить, ты немного вырос над собой. Ты уже во влажных фантазиях отправляешь батальоны на Токмак не с палками, а со списанными в кандагаре калашами. Это лифт! Для твоего интеллекта это лифт!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 23 гру, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации .

Більш приємне: 2+1=дембель.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:21

Бачите, що реально мені треба на відпочинок!))

  холява написав:ЗДЕСЬ этот вопрос не решается
Та забуваю я про це))
І злітаю з котушок)) і понЄслась))

  холява написав:УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации . Что вас показывают как авторитетного человека и знатока
Маленьке уточнення - НЕ показують, а зачитують(журналісти) мої питання з коментів до "гостя передачі"(експерта/аналітика)
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 22:26

  Успіх написав:
  холява написав:ЗДЕСЬ этот вопрос не решается
Та забуваю я про це))
І злітаю з котушок)) і понЄслась))

  холява написав:УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации . Что вас показывают как авторитетного человека и знатока
Маленьке уточнення - НЕ показують, а зачитують(журналісти) мої питання з коментів до "гостя передачі"(експерта/аналітика)


Ну , хорошо ---ЗАЧИТЫВАЮТ .
Мне жаль очень всех ребят , которые ждут подмены ,я сам переживаю за армию,но на этом ресурсе НЕ РЕШАТ эту проблему .
холява
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