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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:05
unicdima написав: Успіх написав:
Саме так і є.
Он я обмежено-придатний... - якщо з броником пробіжу 100м, то далі мене хіба треба тягти за собою по траві)) - віддишка така, як в тому мультику "джентльмени, ви слішком много курітє"© Але в тому то і справа, що я не курящий!!!
Ти ще скажи, що не п'єш)))
Ну не в такій кількості, як тут більшість полюбляє цю справу
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:07
flyman написав:
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:10
Успіх написав: Bobua написав:
І щоб вони так само 22міс не знали як і ми? Таке пекло теж їм влаштуєте? Справедливо ж буде...
Що цікаво - що нас маринують вже 22(!!!) місяці і ніхто нікуя нас не питає!
А до ухилянтів - то просто не знають, як звернутись до них)) що їм запропонувати, щоб не образити їх)) що і як їм буде зручно і т.д.
Альо!!!!
Агов!!!!!
Ми, фронтовики - ТУТ!!!
МОЖЕ НАС ЗАПИТАЄТЕ, ЩО КРАЩЕ НАМ?
А то якісь собі... ой ні, НАМ 36міс придумали і носяться з ними!
А де варіанти 6, 12, 24міс?
Де?!
Чому нас ніхто не питає?
Чому нас/наші думки/пропозиції/бажання ігнорують?
УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации . Что вас показывают как авторитетного человека и знатока .
Вы же понимаете , что на данном ресурсе НИКТО НЕ РЕШИТ эту проблему .
Зачем вы с упорством параноика снова затеяли это обсуждение ?
ЗДЕСЬ этот вопрос не решается .
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холява
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:19
барабашов
,
65кг говна
Как ты высчитал? По интегралу (если ты знаешь это слово) ? Что именно 65 кг из 90-94 (в зависимости от спортивности формы) дерьма?
По прапорщику, сержанту, ефрейтору… с красным носом или красной кнопкой… мне ж реально без разницы что думает обо мне мешок налитый непонятной субстанцией, с отдышкой от того, что по клаве лупашит пальцами.
Будет что-то мудрее, чем «с палками на токмак» - приходи. Но, должен отметить, ты немного вырос над собой. Ты уже во влажных фантазиях отправляешь батальоны на Токмак не с палками, а со списанными в кандагаре калашами. Это лифт! Для твоего интеллекта это лифт!
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 23 гру, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:20
холява написав:
УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации .
Більш приємне: 2+1=дембель.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:21
холява написав:
ЗДЕСЬ этот вопрос не решается
Та забуваю я про це))
І злітаю з котушок)) і понЄслась))
холява написав:
УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации . Что вас показывают как авторитетного человека и знатока
Маленьке уточнення - НЕ показують, а зачитують(журналісти) мої питання з коментів до "гостя передачі"(експерта/аналітика)
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Додано: Суб 23 гру, 2023 22:26
Успіх написав: холява написав:
ЗДЕСЬ этот вопрос не решается
Та забуваю я про це))
І злітаю з котушок)) і понЄслась))
холява написав:
УСПИХ, вы вроде говорили , что нашли более подходящее место для решения проблемы демобилизации . Что вас показывают как авторитетного человека и знатока
Маленьке уточнення - НЕ показують, а зачитують(журналісти) мої питання з коментів до "гостя передачі"(експерта/аналітика)
Ну , хорошо ---ЗАЧИТЫВАЮТ .
Мне жаль очень всех ребят , которые ждут подмены ,я сам переживаю за армию,но на этом ресурсе НЕ РЕШАТ эту проблему .
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Bukka
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