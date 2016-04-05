Сьогодні на суспільному почув буквально таке, тези:
- повістки планують надсилати електронною поштою, як варіант, можливо навіть в дію;
- на росії з мобілізацією і неявкою, все дуже жорстко (перераховувати не буду, коротко - аж до блокування банківських рахунків, заборону керування авто, заборону купівлі продажу нерухомості і т.д.), а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;
- демобілізувати офіцерів взагалі не ніхто не планує, будуть служити і далі;
- демобілізувати солдатів і старшин через 6 місяців ніхто не буде, і якихось конкретних термінів не озвучують (говорять про 36 місяців і навіть це не точно, тіпа відпустки будуть, але демобілізація світить, ймовірно хіба що тим, хто з 2014року);
- законопроект готуватимуть в січні.
В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти: - або явка з повинною, - або неявка і автоматично блок банківських рахунків.
vitaliiangel написав:Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.
Ничего из этого не выйдет. Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания. Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин. Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин. Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем. Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".
Чи буде там хоч на взвод? А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку. В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС, фактично попадаючи в різдвяно-новорічні вакації. Як на мене, то хоча би відповідними податками чи якимось відробітками потрібно би людей долучати до державних справ.
"Гарячі естонські хлопці", может, и готовы. Но, как Вы и написали,: "Чи буде там хоч на взвод?" Уже в поляках сомневаюсь. Остальная Европа, практически уверен, на это не пойдёт.
10/9/9 написав:Сьогодні на суспільному почув буквально таке, тези:
- повістки планують надсилати електронною поштою, як варіант, можливо навіть в дію;
- на росії з мобілізацією і неявкою, все дуже жорстко (перераховувати не буду, коротко - аж до блокування банківських рахунків, заборону керування авто, заборону купівлі продажу нерухомості і т.д.), а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;
- демобілізувати офіцерів взагалі не ніхто не планує, будуть служити і далі;
- демобілізувати солдатів і старшин через 6 місяців ніхто не буде, і якихось конкретних термінів не озвучують (говорять про 36 місяців і навіть це не точно, тіпа відпустки будуть, але демобілізація світить, ймовірно хіба що тим, хто з 2014року);
- законопроект готуватимуть в січні.
В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти: - або явка з повинною, - або неявка і автоматично блок банківських рахунків.
Якось так.
Всім гарних свят!
пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень
ЛАД написав:При штатовской ситуации "втрата" декілька %" может быть очень существенна. Там, как правило, разница в голосах именно "декілька %".
Никаких %% это не изменит. Штат Колорадо представлен 10 выборщиками и там всегда побеждают демократы и голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей штата. По большому счету - будет там балотироваться Трамп или нет - значения не имеет. Но, думаю, в суд он подаст безусловно
холява написав:......... Я прекратил все контакты . На какой Х... Й нужны такие граждане ? Именно по этому я и пишу ,мужики , съ....ли -НЕ ГОВОРИТЕ , что беженцы ! Здоровые , сытые , об еб....ик хоть цуценят убивай , а беженцы ..... И таких историй миллионы .
Я могу ошибаться ......
Ошибаетесь Вы только в последней фразе. Насчёт миллионов. Таких историй много, но, думаю, десятки тысяч, может быть сотни тыс. (хотя сильно сомневаюсь), но точно не миллионы.
Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.
По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».
напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.