RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5988598959905991
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:38

Сьогодні на суспільному почув буквально таке, тези:

- повістки планують надсилати електронною поштою, як варіант, можливо навіть в дію;

- на росії з мобілізацією і неявкою, все дуже жорстко (перераховувати не буду, коротко - аж до блокування банківських рахунків, заборону керування авто, заборону купівлі продажу нерухомості і т.д.),
а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;

- демобілізувати офіцерів взагалі не ніхто не планує, будуть служити і далі;

- демобілізувати солдатів і старшин через 6 місяців ніхто не буде, і якихось конкретних термінів не озвучують (говорять про 36 місяців і навіть це не точно, тіпа відпустки будуть, але демобілізація світить, ймовірно хіба що тим, хто з 2014року);

- законопроект готуватимуть в січні.

В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти:
- або явка з повинною,
- або неявка і автоматично блок банківських рахунків.

Якось так.

Всім гарних свят!
10/9/9
 
Повідомлень: 591
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:38

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:
  vitaliiangel написав:Мобілізація чоловіків за кордоном: законопроект з'явиться вже в січні, – член оборонного комітету Івченко.

Ничего из этого не выйдет.
Мне кажется ОП сейчас изо всех сил сыплет в эфир полную ахинею с целью отвлечения внимания.
Сначала Безуглая блажила о мобилизации женщин.
Его спрашивает ведущая, а вы с какой-нибудь из стран ЕС уже ведете переговоры на эту тему. Подоляк отвечает, что еще нет, но надо что-то делать, чтобы нашим гражданам не позволяли легко интегрироваться в европейских странах, и это касается не только мужчин.
Короче, больше смахивает на отвлечение внимания от реальных проблем.
Если я прав, то буквально через пару недель тема пропадает из эфира, а вместо нее будет вброшена новая, не менее "важная".

Гарячі естонські хлопці вже готові:
Естонія готова видавати Україні тих біженців, що підлягають мобілізації. Про це у п’ятницю, 22 грудня, заявив міністр закордонних справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомило видання Postimees. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mob ... 78846.html

Чи буде там хоч на взвод?
А з жінками, то питання цікаве. Рівноправ'я передбачає рівні зобов'язання. Більшості війна якось побоку. В мене з роботи приблизно половина жінок злиняли, а частина то зараз їде то в теплі краї, то на шопінги в ЄС, фактично попадаючи в різдвяно-новорічні вакації. Як на мене, то хоча би відповідними податками чи якимось відробітками потрібно би людей долучати до державних справ.

"Гарячі естонські хлопці", может, и готовы. Но, как Вы и написали,: "Чи буде там хоч на взвод?"
Уже в поляках сомневаюсь. Остальная Европа, практически уверен, на это не пойдёт.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26975
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5209 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:41

  10/9/9 написав:Сьогодні на суспільному почув буквально таке, тези:

- повістки планують надсилати електронною поштою, як варіант, можливо навіть в дію;

- на росії з мобілізацією і неявкою, все дуже жорстко (перераховувати не буду, коротко - аж до блокування банківських рахунків, заборону керування авто, заборону купівлі продажу нерухомості і т.д.),
а наші слуги таку жорстокість не планують, все буде більш лагідно - за неявку запропонують просто блокувати банківські рахунки;

- демобілізувати офіцерів взагалі не ніхто не планує, будуть служити і далі;

- демобілізувати солдатів і старшин через 6 місяців ніхто не буде, і якихось конкретних термінів не озвучують (говорять про 36 місяців і навіть це не точно, тіпа відпустки будуть, але демобілізація світить, ймовірно хіба що тим, хто з 2014року);

- законопроект готуватимуть в січні.

В общєм, хто там планував працювати на тиловому фронті і просто донатити - не проканає, призвуть, а далі два варіанти:
- або явка з повинною,
- або неявка і автоматично блок банківських рахунків.

Якось так.

Всім гарних свят!

пора потрошити банки і йти в готівку, банківській системі приготуватися, якщо вона ляже, це буде чергова перемога офісу простих рішень
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33645
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При штатовской ситуации "втрата" декілька %" может быть очень существенна. Там, как правило, разница в голосах именно "декілька %".

Никаких %% это не изменит.
Штат Колорадо представлен 10 выборщиками и там всегда побеждают демократы и голоса всех выборщиков автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей штата.
По большому счету - будет там балотироваться Трамп или нет - значения не имеет. Но, думаю, в суд он подаст безусловно
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:07

  холява написав:.........
Я прекратил все контакты . На какой Х... Й нужны такие граждане ?
Именно по этому я и пишу ,мужики , съ....ли -НЕ ГОВОРИТЕ , что беженцы !
Здоровые , сытые , об еб....ик хоть цуценят убивай , а беженцы .....
И таких историй миллионы .

Я могу ошибаться ......

Ошибаетесь Вы только в последней фразе. Насчёт миллионов. Таких историй много, но, думаю, десятки тысяч, может быть сотни тыс. (хотя сильно сомневаюсь), но точно не миллионы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26975
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5209 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 00:18

Владимир Путин через своих посредников на Западе сигнализирует о том, что он открыт для переговоров по прекращению огня, пишет (https://www.nytimes.com/2023/12/23/worl ... -fire.html) The New York Times со ссылкой на близких к Кремлю бывших российских чиновников, а также американских дипломатов, знакомых с ситуацией.

По их словам, российский президент готов остановить боевые действия на текущих позициях, но выдвигает условие оставить за собой уже захваченные территории и «не отступить ни на метр».

напомню свой прогноз, война закончится в 2024 по инициативе рф, возможно ещё до выборов ихнего президента. На выборы лучше идти победителем, а не лохом встрявшим в бесконечную военную авантюру с неизвестным исходом. Чтобы объявить себя победителем, войну надо закончить.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21352
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3320 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5988598959905991
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 145128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 532428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 14380
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10603)
23.12.2023 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.